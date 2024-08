So soll die PlayStation 5 Pro aussehen

Laut Gerüchten soll Sony sein Konsolen-Upgrade in Form der PlayStation 5 Pro im kommenden Monat offiziell machen. Wie einem Bericht von Dealabs zu entnehmen ist, könnte die offizielle Ankündigung bereits in der ersten Septemberhälfte erfolgen. Zudem will man auch bereits Zugang zum Design der PS5 Pro haben. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen sich Neugierige aber vorerst mit einer Skizze des Designs zufriedengeben.

Der Illustration zufolge wird das Design der Konsole der PS5 Slim ähneln und ebenfalls weiß sein. Der Hauptunterschied besteht optisch wohl in den drei schwarzen Streifen in der Mitte der Konsole, die sie von den anderen PS5-Modellen unterscheiden. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass die PS5 Pro etwas dicker als die PS5 Slim zu sein scheint, merkt aber gleichzeitig an, dass das Design der Frontplatten wohl immer noch mit bestehenden PS5 Slim-Frontplatten kompatibel sein könnte.

Ob die PS5 Pro über ein Laufwerk verfügen wird, ist indes noch unklar. Das Bild zeigt jedenfalls eine PS5 Pro ohne Laufwerk. Es könnte aber sein, dass es zwei Modelle der PS5 Pro geben wird – eines mit und eines ohne Laufwerk. Es wird allerdings spekuliert, dass die Konsole ohne Laufwerk ausgeliefert werden könnte, um die Kosten niedrig zu halten.

Weiter heißt es, dass die PS5 Pro mit dem gleichen weißen Standard-DualSense-Controller ausgeliefert werden soll wie der, der bereits mit dem Original und dem Slim-Modell der PS5 ausgeliefert wird. Über die internen Spezifikationen der PS5 Pro wird hingegen schon seit einiger Zeit spekuliert. Im April hat der YouTuber Moore's Law is Dead offizielle Sony-Dokumente geleakt, die die Spezifikationen der Konsole erklären und aus dem Developer Network von Sony Interactive Entertainment stammen.

Das Dokument wurde von anderen Seiten, darunter IGN, verifiziert und dann durch einen Urheberrechtsstreik von Sony vom Netz genommen, was seine Echtheit durchaus glaubwürdiger macht. Das Video deutete darauf hin, dass die CPU der PS5 Pro identisch mit der der Standard-PS5 sein wird, aber dass die neue Konsole über einen "High CPU Frequency Mode" verfügen wird, der die CPU um 10 % auf 3,85 GHz erhöht. Die GPU-Leistung könnte noch viel stärker profitieren. Wie hoch der Leistungsgewinn aber tatsächlich ausfallen wird, ist im Moment aufgrund von Änderungen in der AMD-Architektur schwierig zu prognostizieren.