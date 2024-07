Die Macher von It Takes Two deuten neues Projekt an

Die Hazelight Studios sind bekannt für ihre preisgekrönten Koop-Titel. Das Studio hat nach dem spielbaren Gefängnis-Ausbruch in A Way Out 2018 mit It Takes Two schon drei Jahre später ein beliebtes Abenteuer rund um ein zerstrittenes Paar geschaffen. Im Metascore erreichte der Titel ordentliche 88 Punkte. Auch die User-Wertung kommt auf 8.9 auf metacritic. Während Fans der Spiele auf Nachrichten zu einem neuen Teil warten, scheint es nun Grund zur Hoffnung zu geben.

Studiogründer und Game Director Josef Fares deutete in einem Post auf X an, dass große Neuigkeiten anstehen. Genauer gesagt spricht er davon, dass dieses Jahr "guter Scheiß" passieren wird. Begleitet wird der Post von einem Foto mit Geoff Keighley, dem Host der Game Awards und der Opening Night Live der gamescom. Die Hinweise verdichten sich also, dass das neue Projekt bereits zur Gamescom im August vorgestellt werden könnte. Die Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley, bietet eine perfekte Bühne für eine solche Enthüllung. Fares' Kommentar und die Erwähnung der Hazelight Studios auf Twitter lassen darauf schließen, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht.

Das kommende Projekt markiert auch einen wichtigen Meilenstein für die Hazelight Studios, die im November ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Die Enthüllung eines neuen Spiels wäre eine passende Weise, dieses Jubiläum zu begehen und gleichzeitig die nächste Entwicklungsphase des Studios einzuleiten. Die Ankündigung wird mit Spannung erwartet, da bislang kaum Details zum Inhalt oder zur Richtung des neuen Spiels bekannt sind.

Die Fans hoffen auf eine weitere einzigartige Koop-Erfahrung, die den hohen Standards von It Takes Two gerecht wird. Schließlich wurde das Spiel sogar mit dem Game of the Year Award ausgezeichnet. Der Erfolg setzt natürlich hohe Erwartungen an zukünftige Projekte der Hazelight Studios. Die kommende Gamescom und die Opening Night Live am 22. August bieten die perfekte Gelegenheit, um mehr über das nächste große Spiel der Hazelight Studios zu veröffentlichen. Ob allerdings tatsächlich News oder gar ein Announcement folgen werden, ist reine Spekulation.