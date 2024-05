Werbung

Microsoft räumte zwar inzwischen ein, dass man den sogenannten Konsolenkrieg mit Sony verloren habe, dennoch ist spannend zu sehen, wie deutlich der Abstand zwischen den beiden Konsolenherstellern mittlerweile geworden ist. Marktforschungsunternehmen schätzen, dass sich die PlayStation 5 im ersten Quartal 2024 fast fünfmal besser verkauft haben soll als die Xbox Series X/S.

Im gleichen Zeitraum musste Microsoft mit seiner Xbox sogar einen Rückgang bei den Hardwareumsätzen von 31 % verzeichnen. Diese Schätzungen gehen auf das Verkaufsforschungsunternehmen Niko Partners zurück, welche Daniel Ahmad, Direktor für Forschung des Unternehmens, auf X veröffentlichte.

Sony meldete indes, dass das Unternehmen in den drei Monaten bis März 2024 4,5 Millionen PS5-Einheiten ausgeliefert haben will, womit sich die Gesamtzahl der verkauften Geräte auf schätzungsweise 59,3 Millionen erhöht. Microsoft gibt zwar keine konkreten Verkaufszahlen für die Xbox-Konsolen der Serie X/S bekannt, bestätigte aber in seinem Gewinnbericht für das erste Quartal des Jahres einen deutlichen Rückgang der Hardwareeinnahmen. Dennoch trugen die Softwareverkäufe von Activision Blizzard dazu bei, dass Microsofts Spielesparte ein Rekordquartal verzeichnen konnte.

Nachdem beide Konsolen im November 2020 auf den Markt gekommen waren, verkaufte sich die PlayStation 5 bis Ende letzten Jahres insgesamt im Verhältnis 2:1 besser als die Xbox Series X/S. Dies geht wiederum aus Daten hervor, die der Grand Theft Auto-Publisher Take-Two bereits im Februar veröffentlichte. Für das Jahr 2023 schätzte das Marktforschungsunternehmen Ampere Analysis (via Financial Times), dass sich das Verhältnis sogar auf beinahe 3:1 verschoben hat.



Allerdings gelang es Microsoft noch nie, die Konkurrenz dahingehend zu überflügeln. Seit dem Markteintritt mit der Original-Xbox im Jahr 2001 rangiert das Unternehmen in Bezug auf die Verkaufszahlen stets auf Platz drei hinter PlayStation und Nintendo. Wohl auch deshalb denkt das Unternehmen seit einiger Zeit über die sukzessive Aufgabe von Exklusivinhalten nach.