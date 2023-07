Werbung

Erstmals seit ihrer Einführung im Jahr 2020 ist die PlayStation 5 offiziell seitens Sony reduziert worden. In Kooperation mit einigen Händlern wird die Konsole mit integriertem Disc-Laufwerk in Form einer Sommeraktion für 474,99 Euro als unverbindliche Preisempfehlung angeboten – statt wie üblich für 549,99 Euro. Damit kommt die Konsole mit Blu-Ray-Laufwerk preislich deutlich näher an das Modell heran, welches Sony ohne Laufwerk am Markt anbietet. Die Aktion läuft noch bis zum 7. August 2023.

Zu den teilnehmenden Händlern gehören neben Media Markt und Saturn der Versandhändler Otto sowie GameStop, die Drogeriekette Müller, der Elektronikfachländler expert, Amazon und selbstredend Sonys eigener Online-Shop. Ein Kauf der PlayStation 5 direkt bei Sony ist zudem mit kostenlosem Versand möglich.

In Anbetracht einer Erhöhung des Verkaufspreises vor einiger Zeit, reduziert sich die Ersparnis auf lediglich 25 Euro. Die Aktion kommuniziert Sony zwar als vorübergehende Aktion, allerdings könnte diese als Seitenhieb auf Microsofts geplante Preiserhöhung der Xbox Series X verstanden werden. Den ab dem 1. August wird Microsoft den Verkaufspreis der Xbox Series X auf 550 Euro anheben. Dass Sonys Konkurrenzprodukt genau in diesem Zeitraum im Preis fällt, dürfte daher kaum dem Zufall geschuldet sein.

Die Preisdifferenz ist nicht mal zu vernachlässigen. Denn mit Microsofts Erhöhung und der parallel laufen Sommeraktion von Sony können interessierte Käufer bis zu 75 Euro sparen, sollten sie sich für die PlayStation 5 entscheiden. Allerdings ist zu erwähnen, dass das Angebot bereits jetzt von zahlreichen Händlern unterboten wird und die Konsole so nochmals günstiger zu haben ist.

Die Konsolen selbst hatten einen holprigen Start, gerade in Hinblick auf ihren Preis. Während der Pandemie kam es aufgrund gestörter Lieferketten zu massiven Verzögerungen bei der Auslieferung und zu horrenden Verkaufspreisen. In der Folge der Krise stiegen die Produktionskosten für die Hersteller an, auf die diese mit Preiserhöhungen reagieren.