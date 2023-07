Werbung

Sony hat seinen Access Controller vorgestellt. Das Eingabegerät ist extrem variabel und kann so an die Bedürfnisse von Gamern mit Behinderung angepasst werden. Der Controller soll die Barrierefreiheit der Playstation 5 erhöhen.

Sony gibt an, dass man fünf Jahre in die Entwicklung des Controllers gesteckt habe. Zu dem Team gehörten auch "Experten für Barrierefreiheit". Um möglichst viele Bedürfnisse abzudecken, kommt das Gerät mit vielen Teilen, die Variabel verändert und ergänzt werden können. So gibt es insgesamt 19 verschieden geformte Tastenkappen zur Auswahl. Auch der Steuerungsstick bietet drei wählbare Formen an. Der Controller kann komplett in 360-Grad-Ausrichtung bedient werden. Vier 3,5mm Erweiterungsports erlauben es, barrierefreies Zubehör von Drittanbietern mit der Steuerung zu verbinden. Es können auch zwei Access-Controller miteinander gekoppelt werden und auf Wunsch kann noch ein Dual-Sense-Wireless-Controller mit hinzugefügt werden, um alles gemeinsam zur Eingabe zu nutzen.

Um den Controller einzurichten, werden mit einem Update viele Optionen zur Einrichtung in die Software der Playstation eingefügt. Durch Anpassung der Tastenbelegung können bis zu 30 Steuerungsprofile erstellt werden. Auf Wunsch lassen sich bestimmte Tasten auch ganz deaktivieren, damit sie nicht versehentlich gedrückt werden.

Ab dem 21. Juli 2023 kann der Access-Controller vorbestellt werden. Er wird sowohl direkt bei Playstation, als auch bei Händlern verfügbar sein. Im Vorverkauf beläuft sich der Preis auf 89,99 Euro. Am 06. Dezember 2023 kommt der Access-Controller dann weltweit auf den Markt.

