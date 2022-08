Valve: Steam-Deck-Vorbesteller sollen alle noch in diesem Jahr beliefert werden

Wer zu den Vorbestellern des Steam Decks zählt oder noch zählen möchte, muss neben dem nötigen Kleingeld vor allem Geduld haben. Insbesondere Spieler, die in der Reservierungswarteschlange hängen, sollen sich auf das vierte Quartal 2022 einstellen - pünktlich zu Weihnachten. Jetzt hat Valve allerdings den Turboknopf gefunden und gab bekannt, dass die Lieferkettenausfälle immer weniger und sich die Lieferzeiten wieder normalisieren werden. Konkret bedeutet dies, dass Valve allen verbindlichen Vorbestellern noch in diesem Jahr eine Konsole liefern will.

Des Weiteren nimmt der Hersteller neue Reservierungen für das vierte Quartal an. Das heißt, wer heute bestellt, sollte im Laufe des vierten Quartals sein Steam Deck erhalten. Hier gilt es schnell zu sein, denn die Plätze sind begrenzt. Sobald die Liste voll ist, werden Besteller automatisch auf das nächste Quartal gebucht. Dies wäre dann das erste Quartal 2023. Zudem ist davon auszugehen, dass bei einer zu großen Anzahl von Bestellungen auch die Reservierungswarteschlange wieder geschlossen wird. Alle Gamer, die ihr Zeitfenster prüfen möchten, müssen hierfür die Steam-Deck-Webseite aufrufen und sich mit ihren Benutzerdaten anmelden.

Valves Steam Deck ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich. Diese unterscheiden sich unter anderem beim verbauten Speicher. Für 419 Euro gibt es 64 GB eMMC. Eine 256 GB große NVME-SSD steht für 459 Euro zur Verfügung. Wer hingegen 512 GB benötigt, muss 679 Euro auf den Tisch legen. Die Flaggschiff-Variante des Steam Decks besitzt zudem ein entspiegeltes und geätztes Glas. Eine exklusive Tragetasche sowie eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design sind ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. Momentan können bei allen Modellen Reservierungen vorgenommen werden. Das voraussichtliche Bestelldatum ist auf Oktober bis Dezember 2022 datiert.