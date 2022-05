Epic Games und Sony sagen dem Inputlag auf der PlayStation 5 den Kampf an

Das Inputlag von Controllern ist insbesondere Retro-Gamern bekannt. Hier kommt es je nach verwendetem Emulator zu Verzögerungen bei der Eingabe, was sich negativ auf den Spielspaß auswirkt. Allerdings kämpft derzeit auch die PlayStation 5 in Kombination mit der Unreal Engine gegen besagte Lags. Unter anderem hat sich der Twitter-Nutzer @kahikusu nun die Mühe gemacht und das Inputlag bei The King of Fighters XV untersucht.

Wie sich dem weiter unten eingebetteten Tweet entnehmen lässt, schneidet die Xbox von Microsoft wesentlich besser ab. Sonys PlayStation 5 kommt auf satte 90,7 ms, wohingegen die Xbox Series X mit 120 Hz lediglich 53,3 ms erreicht. Somit liegen derzeit noch Welten zwischen den zwei Konsolen - zumindest was die Eingabe bei bestimmten Spielen betrifft. Wie der Webseite Resetera.com entnommen werden kann, ist den Epic-Games-Mitarbeitern besagtes Problem bekannt und man arbeitet derzeit mit Sony zusammen an einer Lösung. Wie lange dies jedoch noch dauern wird, ist bis dato nicht bekannt.

Wer nun selber eine Messung des Inputlags seiner Konsole vornehmen möchte, sollte dabei beachten, dass genannte Verzögerungen nicht nur von der PlayStation beziehungsweise Xbox Series abhängig ist. Neben dem Controller spielt auch der Bildschirm eine entscheidende Rolle.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen