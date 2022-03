Neuer PlayStation-Plus-Service startet im Juni 2022

Wie Sony jetzt bekanntgegeben hat, werden ab Juni 2022 sowohl PlayStation-Plus- als auch PlayStation-Now-Abonnenten zu einem neuen PlayStation-Plus-Abonnementservice zusammengeführt. Dabei soll der Fokus der neuen Tarife auf der Bereitstellung hochwertiger und exklusiver Inhalte liegen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Abos.

PlayStation Plus Essential bietet die Vorteile, die PlayStation-Plus-Mitglieder bereits heute genießen. Dies sind unter anderem zwei monatlich herunterladbare Spiele oder exklusive Rabatte. Außerdem steht ein Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele zur Verfügung und alle Abonnenten haben Zugriff auf den Online-Multiplayer. Für bestehende PlayStation Plus-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen. Der Preis für PlayStation Plus Essential ist identisch mit den aktuellen Kosten des PlayStation-Plus-Abos. Diese betragen rund 9 Euro im Monat. Vierteljährlich werden hier knapp 25 Euro fällig. Wer sich hingegen für ein Jahresabo entscheidet, zahlt fast 60 Euro.

Das neue PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs und packt bis zu 400 PS4- und PS5-Spiele oben drauf. Darunter sollen Blockbuster-Hits aus dem PlayStation-Studio-Katalog sein. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zudem heruntergeladen werden. Preislich liegt das Plus-Extra-Abo bei 14 Euro im Monat. Vierteljährlich werden hier 40 Euro fällig. Für das ganze Jahr verlangt Sony 100 Euro.

Das Flaggschiff-Modell stellt das PlayStation-Plus-Premium-Abo dar. Hier gibt es alle Vorteile der zuvor genannten Varianten sowie bis zu 340 zusätzliche Spiele. Dazu zählen diverse PS3-Spiele, die über das Cloud-Streaming verfügbar sind. Zudem gibt es einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind. Außerdem bietet besagter Tarif zusätzlichen Cloud-Streaming-Zugriff für Original PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen "Extra" und "Premium" angeboten werden. Spieler können Titel via PS4- und PS5-Konsolen sowie PC streamen. Des Weiteren wird es zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen geben, sodass ausgewählte Titel vor dem Kauf ausprobiert werden können. Premium-Abonnenten zahlen im Monat 17 Euro und im Vierteljahr 50 Euro. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 120 Euro.

Bei der Markteinführung werden Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal angeboten. Aufgrund der engen Zusammenarbeit von PlayStation mit den Entwicklern der PlayStation Studios sowie Drittanbieter-Partnern soll eine regelmäßig aktualisierte Bibliothek geschaffen werden. Weitere Details zu den im neuen PlayStation Plus-Service angebotenen Spielen folgen laut Aussagen von Sony zu einem späteren Zeitpunkt.

Nach der Einführung des neuen PlayStation Plus-Services wird PlayStation Now in das neue PlayStation Plus-Angebot übergehen und nicht mehr als eigenständiger Service verfügbar sein. PlayStation Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen.