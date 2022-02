Hey PlayStation! Sony-Konsole bekommt Sprachassistenten

Ob “Ok Google”, “Hey Siri” oder einfach nur “Alexa”: Eine Sprachsteuerung hat sich unter anderem aus Bequemlichkeit bei vielen Anwendern etabliert. Auch wenn Datenschutzbedenken mancher Nutzer überwiegen und man sich keine Wanze ins Haus holen will, steht für viele der Komfort im Vordergrund – egal welche möglichen Gefahren damit einhergehen. Aus diesem Grund soll nun auch Sonys PlayStation 5 mit sich sprechen lassen.

Wie einem Blog-Eintrag zu entnehmen ist, wird besagte Funktion erstmals mit der kommenden Beta-Version der neuen Firmware auf der Konsole verfügbar sein. Sollte hier alles reibungslos verlaufen, ist mit einem Release für alle Nutzer noch in diesem Jahr zu rechnen. Wann genau, bleibt jedoch zunächst abzuwarten. Sobald die neue Firmware installiert ist, hört die PS5 auf “Hey PlayStation”. Ob alternative Ansprachen wie “Yo Playsi” in Zukunft ebenfalls möglich sind, ist bis dato nicht bekannt. Zudem ist der Funktionsumfang des Sprachassistenten in der Beta noch beschränkt. Es lassen sich lediglich Spiele oder Apps starten. Außerdem ist es unter anderem möglich, die Wiedergabe von Medien zu steuern.

Auch wenn der Sprachassistent das Highlight der neuen Beta darstellt, ist dies noch nicht alles. Das Party-System hat ebenfalls einige Verbesserungen erhalten. Hier können Nutzer einen offenen Party-Chat starten. Zudem ist es möglich, die eigene Spiele-Bibliothek nach Genres zu filtern. Die Top-5-Titel können jetzt im Home-Bildschirm angepinnt werden. Insgesamt finden hier von nun an 14 Spiele und Apps Platz.

Neben der PS5 bekommt die PlayStation 4 eine neue Firmware. Bei dieser ist es unter anderem möglich, die Lautstärke von einzelnen Mitgliedern eines Voice Chats individuell einzustellen. Insbesondere lautstarke Gesprächspartner werden so auf Zimmerlautstärke abgesenkt.

Eine komplette Übersicht aller kommenden Features findet sich hier.