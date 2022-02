Erste Benchmarks zu Valves Steam Deck

Die ersten Samples des Valve Steam Deck sind bei nordamerikanischen YouTubern gelandet und wurden dort einem ersten Hands-On bzw. ersten Messungen und Benchmarks unterzogen. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 25. Februar, die ersten Auslieferungen sollen am 28. Februar beginnen.

Wir wollen uns an dieser Stelle auf die Benchmarks der Von-Gogh-APU konzentrieren. Diese verfügt über vier Zen-2-Kerne mit SMT und eine integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-2-Architektur mit acht CUs und demzufolge 512 Shadereinheiten. Die Prozessorkerne kommen auf eine Rechenleistung von 448 GFLOPS für FP32-Berechnungen, die GPU bringt es auf 1,6 TFLOPS bei gleicher Genauigkeit. Die CPU-Kerne sollen mit einem Takt von 2,4 bis 3,5 GHz arbeiten. Die GPU taktet je nach Lastzustand mit 1,0 bis 1,6 GHz. Die Leistungsaufnahme soll zwischen 4 und 15 W liegen.

Bei LinusTechTips wird mit einer AYANEO Pro vergleichen, die mit einem Ryzen 7 4800U verwendet. Dieser besitzt acht Zen-2-Kerne und ebenfalls acht CUs, allerdings basieren diese auf der Vega-Architaktur. Dem Prozessor zur Seite stehen 16 GB an LPDDR4X-Speicher. Dritter mobiler Handheld im Vergleich ist die OneXPlayer mit Intel Core i7-1195G7 – Tiger-Lake-Basis, acht Willow-Cove-Kerne und eine integrierte Iris Xe mit 96 EUs. Auch hier kommen 16 GB an LPDDR4X als Arbeitsspeicher zum Einsatz. Die grafische Aus erfolgt hier auf 1.920 x 1.200 Pixeln, während es bei der AYANEO Pro 1.280 x 800 Pixel sind.

Für Ghostrunner liegt das Steam Deck in beiden Performance-Presets gute 30 % vor der AYANEO Pro, während die OneXPlayer sogar noch etwas schneller als die AYANEO Pro ist. Besonders bei den 99th- und 95th-Percentile kann das Steam Deck überzeugen. In Forza Horizon 5 erreicht das Steam Deck die anvisierten 60 Bilder pro Sekunde, während die AYANEO Pro bei 20 W auf 50 FPS kommt, bei 15 W sind es 41 FPS. Die OneXPlayer kommt auf 33 FPS.

Die integrierte GPU des Steam Deck verbraucht in Dead Cells zwischen 5 und 10 W, in Control sind es zwischen 10 und 15 W – in Spitzen auch mal 20 W. Die Akkulaufzeit betrug bei der AYANEO Pro in Ghostrunner 1 Stunde 36 Minuten, die OneXPlayer kommt auf 2 Stunden und 47 Minuten. Das Steam Deck kommt auf 3 Stunden und 21 Minuten. Valve gibt eine Akkulaufzeit von zwei bis acht Stunden an. Dies ist natürlich abhängig von der jeweiligen Last bzw. dem jeweiligen Spiel.

Bei GamersNexus gibt es weitreichende Messungen zu den Temperaturen, der Lautstärke und der Leistungsaufnahme. Interessanterweise werden Komponenten wie die Batterie dabei wärmer als die eigentliche APU. Zur besseren Einschätzung der Lautstärke lohnt sich ein Blick in das Video.

Das Fazit von LTT ist eindeutig: Das Steam Deck ist bereits vor dem offiziellen Start und mit den wenigen verfügbaren Spielen der bessere x86-Handheld – zumindest aus Sicht der Hardware. AYANEO und andere Hersteller kommen nicht nur anhand der Leistung nicht an Valve heran, sie kosten auch noch doppelt so viel. Was Valve aber noch unter Beweis stellen muss, ist die breite Softwarekompatibilität, die man versprochen hat. Dazu wird es aber erst mit oder nach dem offiziellen Start erste Erkenntnisse geben.

