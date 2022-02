Valve Steam Deck könnte FSR plattformübergreifend einsetzen

Erst heute veröffentlichte Valve eine Liste der "Steam Deck Verified Games", in deren Rahmen bereits 258 Spiele getestet wurden. Ab dem 25. Februar können die glücklichen Nutzer, die in der virtuellen Warteschlange ganz vorne anstehen, ihre Bestellungen aufgeben. Die ersten Auslieferungen erfolgen am 28. Februar.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) dürfte für das Steam Deck eine Basistechnologie sein, denn auch wenn der eingesetzte Chip von AMD eine im mobilen Bereich sehr gute Leistung bieten wird, aktuelle Spiele haben teilweise extreme Systemvoraussetzungen. Bereits etwa 70 Spiele unterstützen FSR.

Das im Steam Deck integrierte Display hat eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixel. Nicht jedes Spiel wird in den gewünschten Qualitätseinstellungen ausreichend FPS erreichen können. Diese möglichst idealen Qualitätseinstellungen zu finden ist sicherlich auch Bestandteil der Verifikation durch Valve.

Spätestens dann, wenn das Steam Deck eine externe Ausgabe in 1080p oder mehr darstellen soll, dürfte es mit der Leistung der Van-Gogh-APU aber eng werden. FSR wird dann womöglich zu einer unverzichtbaren Hilfe werden. Als Bestandteil des Gamescope Compositor wird Linux eine native Unterstützung von FSR auf Betriebssystem-Ebene, bzw. für jedes Spiel bekommen, welches in Gamescope läuft.

Die Chancen sind also extrem hoch, dass FSR inklusive des Schärfefilters auf dem Steam Deck für alle Spiele aktiviert werden kann.