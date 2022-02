Schlechte Verfügbarkeit: Sony verpasst Produktionsziel der PlayStation 5

Mehr als ein Jahr gibt es jetzt schon Sonys PlayStation 5 im Handel zu kaufen - theoretisch zumindest. Auch im Februar 2022 fehlt in den Regalen der Händler noch jegliche Spur der Konsole. Die PS5 ist weiterhin überall restlos ausverkauft. Immer mal wieder tauchen vereinzelt Exemplare auf, jedoch sind diese in der Regel nach wenigen Minuten vergriffen.

Jetzt lassen sich hier sicherlich viele Gründe aufführen, die enorm starke Nachfrage oder die anhaltende Halbleiter-Krise sind lediglich zwei Beispiele, die für eine schlechte Verfügbarkeit sorgen. Nichtsdestotrotz waren viele Spieler bislang zuversichtlich, dass es wenigstens im Jahr 2022 endlich aufwärts geht. Dies scheint allerdings nicht der Fall zu sein.

Wie sich den Quartalszahlen von Sony entnehmen lässt, ist es dem Unternehmen nicht gelungen, die geplanten PS5-Konsolen zu produzieren. Bis Ende März 2022 sollen rund 11,5 Millionen Konsolen die Fertigungsstraße verlassen. Geplant waren 14,8 Millionen Exemplare. Im August 2021 hieß es sogar, dass man bis zum Ende des Geschäftsjahres 22,6 Millionen PS5-Konsolen verkaufen möchte. Somit ist davon auszugehen, dass sich die Lage nicht entspannen wird und Spieler weiterhin nur zu hohen Preisen oder mit Glück in den Genuss einer PlayStation 5 kommen werden.

Zudem beabsichtigt Sony die Produktion der PlayStation 4 weiter am Leben zu halten. Wobei dies sicherlich nur für die wenigsten Spieler eine echte Alternative darstellt. Lediglich für Menschen, die gelegentlich mal die ein oder andere Stunde vor der Konsole verbringen wollen, könnte dies von Interesse sein. Insbesondere AAA-Titel machen auf der PS5 natürlich wesentlich mehr Spaß. Aktuell wurde eine The Last of Us Part 2 Limited-Edition der PS4-Pro bei eBay für rund 720 Euro verkauft. Das Fifa 2021-Bundle ging für 570 Euro über die digitale Ladentheke.