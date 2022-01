Microsoft hat die Xbox One schon Ende 2020 eingestellt

Gestern berichteten wir über ein mögliches Comeback der PlayStation 4, die in der Verfügbarkeit den Druck von der PlayStation 5 nehmen soll. Bei Microsoft wird dies wohl kaum mehr möglich sein, denn bereits Ende 2020 und somit zur Vorstellung der Xbox Series X wurde die Vorgänger-Generation eingestellt. Microsoft wollte sich für 2021 vollständig auf die neuen Konsolen konzentrieren und somit konnten Retailer nur noch die Lagerbestände abverkaufen.

"To focus on production of Xbox Series X / S, we stopped production for all Xbox One consoles by the end of 2020," sagte Cindy Walker, Senior Director für das Xbox Marketing gegenüber TheVerge.

Für Microsoft gibt es demnach keinen Weg zurück und man konzentrierte sich frühzeitig auf die neue Konsole. Der Konkurrent aus Japan jedoch fährt noch immer zweigleisig wie sich nun herausstellte. Eine Millionen PlayStation 4 sollen 2022 noch gefertigt werden.

Dies könnte auch einer der Gründe sein, warum sich die Xbox Series S aktuell sofort verfügbar im Handel zur unverbindlichen Preisempfehlung finden lässt und die Xbox Series X nur einen relativ geringen Aufpreis kostet, während die PlayStation 5 noch immer 700 Euro und mehr kostet. Aber die Nachfrage zwischen den beiden Konsolenherstellern ist auch nicht zwangsläufig direkt vergleichbar. Von der PlayStation 5 sollen inzwischen weltweit 7,8 Millionen Stück verkauft worden sein. Zu den Zahlen bei Microsoft liegen uns keinerlei Daten vor.

Microsoft macht zwischen der Series S und Series X hinsichtlich der Leistung eine Unterscheidung, die es bei der PlayStation 5 nicht gibt. Diese Unterschiede in der Leistung basieren auf einem kleineren Chip. Von diesem kann Microsoft pro Wafer mehr fertigen lassen, als dies für die Xbox Series X der Fall ist. Angesichts der weltweiten Chipknappheit fällt Microsoft hier ein gewisser Vorteil in den Schoß, den man offenbar auch zu nutzten weiß.