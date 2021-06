Xbox Game Pass: Streaming-Stick und TV-Integration angekündigt

Microsoft hat ein Gespräch zwischen Phil Spencer, dem Chef von Xbox, und Microsoft-CEO Satya Nadella veröffentlicht. Der Fokus der Konversation lag auf dem Xbox Game Pass und wie dieser die Spieleerfahrung auf vielfältige Weise verändern würde. Parallel dazu veröffentlichte man in seinem Newsroom einige interessante Zahlen zur Nutzung des Game Pass und machte einige interessante Ankündigungen.

Laut dem Unternehmen spielen Xbox-Game-Pass-Mitglieder 30 % mehr Genres und 40 % mehr Spiele insgesamt. Mehr als 90 % gaben zudem an, ein Spiel gespielt zu haben, das sie ohne den Game Pass nicht ausprobiert hätten. Gleichzeitig erführen Partner eine achtfache Steigerung des Engagements, wenn ihr Spiel dem Xbox Game Pass beitritt.

Darüber hinaus würden Mitglieder des Spiele-Abo-Service rund 50 % mehr ausgeben, als Nicht-Mitglieder. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Spiele innerhalb oder außerhalb der Services sowie zusätzliche Inhalte für bestimmte Spiele handelt.

Des Weiteren gab Xbox an, weltweit mit verschiedenen TV-Herstellern an einer direkten Integration der Xbox-Experience im Fernseher zu arbeiten. So soll ein entsprechendes Gerät, ein Controller und natürlich eine Internetverbindung ausreichen, um via Spiele-Streaming zu zocken. Gleichzeitig arbeite man an eigenen Streaming-Devices für Cloud Gaming, um das Streaming auf jedem TV oder Monitor zu ermöglichen. Dies könnte ein Hinweis auf eine Art Streaming-Stick, vergleichbar mit dem FireTV-Stick oder dem Google Chromecast sein.

Zudem soll das Cloud-Gaming über den Xbox Game Pass noch in diesem Jahr in Australien, Brasilien, Mexiko und Japan erscheinen. Die Möglichkeit, Spiele im Browser zu streamen, soll hingegen schon in den nächsten Wochen verfügbar werden. Unterstützt werden dabei sowohl Edge und Chrome als auch Safari. Eine direkte Integration des Cloud-Gamings in der Xbox-App für dem PC soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen.