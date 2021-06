Microsoft: Dolby Vision und Atmos für zwei Jahre exklusiv auf der Xbox

Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S unterstützen das Surround-Sound-Format Dolby-Atmos - eine Unterstützung für Dolby Vision soll noch in diesem Jahr dazukommen. Wie aus einem mittlerweile gelöschten Eintrag im Xbox-Blog hervorgeht, sollen beide Technologien für zwei Jahre lang exklusiv nur für die Microsoft-Konsolen verfügbar sein.

Dolby Atmos kann bereits jetzt von Spielern genutzt werden, allerdings nur wenn entsprechende Hardware zur Verfügung steht. So bietet Microsoft mit dem Xbox-Wireless-Headset schon jetzt einen eigenen, vergleichsweise günstigen Einstieg in den Genuss der Raumklangtechnologie.

Dolby Vision soll - wie der Name suggeriert - den visuellen Eindruck von Spielen verbessern. Demnach soll bei kompatiblen Geräten automatisch eine präzise Kalibrierung erfolgen, die sowohl die Helligkeit und den Kontrast als auch die Farben speziell an das Spiel anpasst. So soll garantiert werden, dass Spieler den entsprechenden Titel so erleben, wie es von den Entwicklern vorgesehen ist.

Wann genau Dolby Vision für die Xbox erscheinen wird, ist aktuell jedoch unklar.