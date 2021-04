Sony: PlayStation Now Streaming Service bald auch in FullHD verfügbar

Sony plant eine Verbesserung seines Cloud-Gaming-Dienstes Playstation Now. So teilte das Unternehmen auf dem offiziellen Playstation Twitter-Account mit, dass bald auch ein Streamen in FullHD möglich sein soll. Bisher ist das System auf maximal 720p begrenzt.

Sony setzt sich damit von Microsoft und seinem eigenen Xbox-Streaming-Service ab. Zwar plant die Konkurrenz ebenfalls ein Streamen mit FullHD, konnte bislang jedoch noch keinen konkreten Zeitpunkt in Bezug auf die Verfügbarkeit nennen. Das FullHD-Streaming für die Playstation soll jedoch bereits in den nächsten Wochen nach Europa, in die USA, nach Kanada sowie nach Japan kommen.

Der Playstation Now-Dienst ist dabei sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC via App nutzbar. Mit seinem Start im Jahr 2014 gehört der Spiele-Streaming-Service zu den ältesten seiner Art. Die Begrenzung der Übertragung auf 720p war ein immer wiederkehrender Kritikpunkt an dem Dienst.

Noch ist unklar, ob alle Titel, die eine Full-D-Auflösung unterstützen auch tatsächlich das Streamen in FullHD bei dessen Einführung unterstützen werden. Playstation Now kostet aktuell 10 Euro pro Monat oder 60 Euro im Jahr.