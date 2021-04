PlayStation 5: Sony kündigt erstes großes Software-Update an

Sony hat auf dem eigenen Blog das erste große Software-Update für die PlayStation 5 angekündigt. Der Patch soll bereits im Laufe dieses Tages weltweit ausgerollt werden und eine Vielzahl von Neuerungen in verschiedenen Bereichen mit sich bringen.

PS5-Speichererweiterung und -verwaltung:

Ab sofort lassen sich PS5-Spiele auf kompatiblen externen USB-Laufwerken speichern. Sony zufolge soll ein einfaches Übertragen zwischen dem internen Speicher der Konsole und dem Stick möglich sein. Allerdings können die Spiele nicht direkt über das USB-Laufwerk abgespielt werden, da sie speziell für die verbauten SSD-Laufwerke optimiert wurden. Auch können Spiele nicht direkt auf ein USB-Laufwerk heruntergeladen werden. Sony hat eine Reihe von Tipps zusammengestellt, um die neue Funktion optimal zu nutzen.

Neue Social-Features für PS4- und PS5-Konsolen:

PS4- und PS5-Spieler können nach dem Update gemeinsam Share Play nutzen, während sie in Partys chatten. So können PS5-Konsolenbesitzer beispielsweise Freunden auf der PS4 den eigenen Spielbildschirm anzeigen, oder diese sogar ein PS5-Spiel via Share Play ausprobieren lassen. Zudem lässt sich mit der Option ein zweiter virtueller Controller an einen Mitspieler weitergeben, um selbst ohne Anwesenheit des anderen im Koop zu spielen.

Erweiterte Steuerungs- und Personalisierungsoptionen für PS5-Konsolen:

Sony hat zudem das Game Base-Menü überarbeitet, um einen schnelleren Zugriff auf wichtige Inhalte und Funktionen zu ermöglichen. So soll dieser nun zwischen Partys und Freunden vereinfacht worden sein. Gleichzeitig lassen sich die Benachrichtigungen für alle Partys zusammen aktivieren, oder deaktivieren.

Außerdem soll es einfacher sein, Spiele in der eigenen Bibliothek zu finden sowie diese zu personalisieren. Der Bildschirmzoom lässt sich ab sofort in den Einstellungen den eigenen Wünschen entsprechend anpassen. Auch die eigenen PlayStation-App hat in dem Update neue Features erhalten. So lassen sich Produkte nun in einer Wunschliste speichern. Zudem kann man auf Wunsch Benachrichtigungen erhalten, wenn die eigenen Freunde online sind.

In den nächsten Wochen sollen weitere Funktionen hinzukommen. Dann soll es möglich sein, über die App einer Multiplayer-Session auf der PS5 beizutreten, den eigenen PS5-Konsolenspeicher zu verwalten, Trophäen-Sammlungen mit Freunden zu vergleichen und im PlayStation Store angezeigte Produkte zu sortieren und zu filtern.