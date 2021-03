PlayStation 5: Aktuell schnellst verkaufte Konsole in der US-Geschichte

Das US-Marktforschungsinstitut NPD Group veröffentlichte kürzlich eine Untersuchung, nach der die PlayStation 5 in den USA innerhalb der ersten vier Monate mehr Geld einspielen konnte, als alle bisherigen Konsolen. Demnach ist das neuste Modell des japanischen Herstellers Sony die am schnellsten verkaufte Konsole in der US-Geschichte.

Bereits Anfang Februar zeichnete sich der enorme Erfolg der PlayStation 5 ab. So konnte Sony zum damaligen Zeitpunkt bereits 4,5 Millionen Geräte absetzen und das trotz des chronischen Mangels an Konsolen. Es ist davon auszugehen, dass die Verkaufszahlen bei ausreichender Versorgung noch deutlich höher gelegen hätten.

Erst kürzlich versprach PlayStation-Chef Jim Ryan eine Verbesserung der Lieferknappheit bis zur Jahreshälfte. Bis dahin bleibt Interessenten lediglich die Möglichkeit sich laufend über mögliche Angebote zu informieren und rechtzeitig zu bestellen, um eine der begehrten Konsolen zu erhalten. Manche Anbieter finden eine kreative Lösung, um mit der Knappheit umzugehen. So etwa der Hardware-Händler Alternate, welcher ein Motivations-Schreiben fordert, um eine Bestellung vornehmen zu könne. Damit möchte man es Scalpern erschweren sich Konsolen anzueignen, um sie dann zu horrenden Preisen weiterzuverkaufen.

Trotz des Rekords kann die PlayStation 5 nicht den ersten Platz für die absolut gesehen meist verkauften Konsolen auf dem US-Markt im Februar 2021 belegen. Dieser gehört aktuell der Nintendo Switch, welche im Zuge der Corona-Krise enorm an Beliebtheit gewann. Nintendo plant Gerüchten zufolge auch bereits einen Nachfolger.