Analogsticks des PS5-Controllers sollen nur 400 Stunden halten

Wie Hardwareluxx bereits berichtete, hat die Anwaltskanzlei Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith aufgrund des PlayStation-5-Gamepads eine Sammelklage gegen Sony auf den Weg gebracht. Grund hierfür ist der sogenannte Drift, bei dem sich die Spielfigur ohne Betätigung des Analogsticks bewegt.

Jetzt haben die Reparaturprofis von iFixIt sich den Controller der Next-Gen-Konsole genauer angeschaut. Dabei stellten die Experten fest, dass auch beim PS5-Gamepad der Alps Alpine RKJXV Thumbpointer zum Einsatz kommt. Besagter Analogstick findet sich auch bei der Xbox One sowie der Nintendo Switch und der PlayStation 4 wieder. Da der Stick für insgesamt eine Lebenszeit von 2 Millionen Zyklen aufweist, liegt die Haltbarkeit bei rund 400 Stunden - zumindest wenn hier extreme Manöver und Eingaben für gewisse Spiele herangezogen werden. Auch wenn es sich bei der angegebenen Lebensdauer also nur um eine Schätzung von iFixit handelt, könnte dies ein Indikator dafür sein, dass in Zukunft noch weitere Probleme auf die PS5-Besitzer zukommen werden. Besonders bei Ego-Shootern werden die Sticks stark in Anspruch genommen.

Als Ursache führen die Reparaturprofis die Bauweise der Analogsticks auf. Da hier Kunststoff als Material zum Einsatz kommt, leiern diese bei starker Beanspruchung mit der Zeit aus. Dies hat zur Folge, dass der Stick nicht korrekt in seine Ausgangsposition zurückspringt. Allerdings können mit Hilfe des integrierten Kalibrierungstools ein neuer Nullpunkt sowie eine Deadzone gesetzt werden. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine kurzweilige Behebung des Problems. Wie die Reparaturprofis bei ihrem Teardown festgestellt haben, befanden sich auf den kreisförmigen Metallstreifen der elektrischen Widerstände, die für die Ermittlung der Position des Analogsticks zuständig sind, bereits Kratzer beziehungsweise Fremdpartikel. Dies hat zur Folge, dass die Widerstände mit der Zeit einen erheblichen Verschleiß verzeichnen werden und nicht mehr in der Lage sind, die korrekte Position der Analogsticks zu ermitteln.

Ob hier tatsächlich ein größeres Problem vorliegt und die PS5-Controller deutlich früher ausfallen, als dies zu erwarten ist, wird sich über die kommenden Monate zeigen.

