Nächster Hersteller versucht sich an Faceplates für die Playstation 5

Nicht jedem Spieler sagt das Design von Sonys neuer Playstation 5 zu. Viele Fans äußern im Netz immer wieder den Wunsch danach, die Möglichkeit zu haben, die weißen Seitenpaneele durch andere Farbvarianten zu ersetzen. Besonders hoch im Kurs scheint dabei ein schlichtes Schwarz zu sein. Offiziell bietet Sony momentan keine alternativen Paneele zum Austausch an und es gibt auch keine Informationen, die darauf hindeuten, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Glücklicherweise gibt es jedoch Drittanbieter, die den Bedarf erkannt haben und die Marktlücke für sich erschließen wollen.

In der Vergangenheit wurde aber bereits ein Versuch, alternative Seitenpaneele zu verkaufen, von Sony unterbunden. Damals machte das Unternehmen geltend, dass der Name "Platestation" zu ähnlich zu den eigenen Produkten gewählt war. Ob es Sony lediglich um den Namen ging oder ob der japanische Konzern im Allgemeinen einen Verkauf von alternativen Panel-Designs verhindern will, blieb dabei unklar.

Unabhängig von Sonys Intentionen kündigte jetzt ein weiterer Drittanbieter an, zukünftig Custom-Seitenteile für die Playstation 5 vertreiben zu wollen. Die Firma mit dem Namen Dbrand möchte demnach bereits Ende diesen Jahres mit der Massenproduktion beginnen, ein Marktstart soll 2021 folgen. Das erste vorgestellte Modell kommt in mattem schwarz daher, weitere Farbgebungen und alternative Designs sollen folgen. Das Unternehmen erklärte dazu: "Die Fähigkeiten, die wir in den letzten Jahren bei der Entwicklung des Grip Case verfeinert haben, haben unser Unternehmen in die einzigartige Lage versetzt, Faceplates in OEM-Qualität herzustellen: Solche mit all der Präsentation, der Liebe zum Detail und der unnötig aufwendigen Verpackung, die ihr von Dbrand erwartet".

Gleichzeitig wird die Möglichkeit einer Vorbestellung ausgeschlossen, so soll ein Verkauf des Produktes erst erfolgen, sobald die Seitenteile auch tatsächlich im Lager vorrätig und versandfertig sind. Man wolle kein unfertiges Produkt verkaufen, so Dbrand. Interessanterweise erwähnt das Unternehmen explizit CD Project Red als Beispiel für einen überstürzten, mit den bekannten Folgen. Interessierte Spieler können sich über die offizielle Website zudem bei einem Mailverteiler anmelden, der sie benachrichtigt, sobald ein Launch-Datum bekanntgegeben wird.