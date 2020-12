Media Markt und Saturn liefern vorbestellte PlayStation-5-Konsolen aus

Aktuell gibt es nicht nur Lieferschwierigkeiten bei Grafikkarten oder CPUs. Auch Konsolenspieler bangen derzeit um eine pünktliche Lieferung zum Weihnachtsfest. Dies betrifft sowohl die Next-Gen-Konsole von Sony als auch die von Microsoft. Allerdings scheint jetzt zumindest für PlayStation-5-Vorbesteller das lange Warten endlich ein Ende zu haben. Laut der Webseite Gameswirtschaft hat sowohl Media Markt als auch Saturn damit begonnen, Vorbestellungen mit den Nummern 915x, 916x und 917x zu verschicken. Somit sollten zumindest einige PS5 vor Weihnachten ausgeliefert werden. Wann die restlichen Konsolen bei den Gamern eintreffen werden, ist bis dato jedoch nicht bekannt.

Derzeit ist aber davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen immer mehr Kunden darüber benachrichtigt werden, dass ihre PlayStation 5 abgeholt werden kann beziehungsweise die Gamer erreicht. In der vergangenen Woche gab es zudem eine weitere Welle, um sich eine PS5 zu sichern. Auch Amazon war mit dabei und garantiert eine Lieferung noch vor Weihnachten. Ob dies eingehalten werden kann bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings gehörte neben Gamestop auch Amazon zu den Händlern, die bislang sämtliche Vorbestellungen erfüllen konnten. Somit stehen die Chancen gut, dass auch hier pünktlich geliefert wird.

Wie es dann im kommenden Jahr und generell mit der Verfügbarkeit der Konsolen aussehen wird, wird die Zukunft zeigen. Allerdings dürfte die Nachfrage auch nach Weihnachten weiterhin anhalten. Wer aktuell noch auf der Suche nach einer der begehrten Konsolen ist, kann sich auf die Sekunde in unserem Verfügbarkeits-Thread benachrichtigen lassen. Mithilfe eines Bots fragen wir für euch alle gängigen Shopseiten ab und ihr erhaltet sofort eine Nachricht, wenn eine Konsole wieder als lieferbar angezeigt wird. Dann ist natürlich Eile geboten. Je nach Menge an verfügbaren Konsolen sind diese in der Regel bereits nach wenigen Sekunden ausverkauft.

Preise und Verfügbarkeit Sony PlayStation 5 Digital Edition - 825GB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar