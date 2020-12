November-Update für Xbox Series X und S: Das sind die Features

Kürzlich hat Microsoft mit der Verteilung des November-Updates für die Xbox-Konsolen Series X und Series S sowie die Xbox One begonnen. Das Benutzer-Interface der neuen Xbox Series X und S entspricht im Grunde dem Dashboard, welches in der Version 2010 auch auf der Xbox One vorzufinden ist. Mit dem Update kommen unter anderem die exklusiv für die neuen Konsolen verfügbaren, dynamischen Hintergrundbilder dazu. In dieser Version der Benutzeroberfläche ist dann auch der neue gestaltete Guide enthalten, welchen man jederzeit durch den Knopfdruck auf die Xbox-Taste aufrufen kann.

Darüber hinaus gibt es jetzt einen neuen Tab, welcher die Spiele-Aktivität des gerade laufenden Spiels anzeigt. So können Nutzer etwa in Erfahrung bringen, welche Erfolge bereits erlangt wurden, welche Xbox-Freunde ebenfalls diesen Titel spielen sowie etwaige Gruppen finden, welche sich mit dem Spiel beschäftigen. Die Elemente des neuen Features können von den Usern in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden, um an die eigenen Vorlieben angepasst zu werden.

Des weiteren gibt es direkten Zugriff auf sämtliche installierte Spiele und Apps auf der Konsole sowie den Xbox-Store und den Xbox Game-Pass. Die neue mobile Xbox-App bietet zudem die kostenfreie Option Remote Play an. Mit dieser können Nutzer ihre Konsole von ihrem Smartphone aus steuern, wobei es egal ist, ob es sich um ein Android- oder iOS-Gerät handelt. Darüber hinaus kann man installierte Spiele direkt über das Internet streamen. Wer gerne seinen Spiele-Fortschritt online teilt, für den dürfte die neue Screenshot-Mechanik einen Blick wert sein. Hierbei werden auf der Konsole erstellte Screenshots oder In-Game-Videos automatisch auch auf der App angezeigt, von wo aus sie dann beispielsweise in soziale Netzwerke gepostet werden können. Weitere Neuerungen und Informationen gibt es in dem Post von Microsoft.