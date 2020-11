Xbox Series X: Berichte über Laufwerk-Probleme mehren sich

Erst zwei Tage ist der Start der Auslieferung her, schon klagen Nutzer der Xbox Series X vermehrt über Probleme mit dem Laufwerk. Bereits gestern fanden sich Videos auf Twitter und Youtube, in denen Nutzer von dem Problem berichten. Den Videos ist zu entnehmen, dass die Laufwerke mancher Nutzer sehr laut Klickgeräusche von sich geben oder aber die Blu-Ray wird gar nicht erst eingezogen.

In beiden Fällen wird es Spielern unmöglich mit der Blu-ray-Fassung eines Spiels zu spielen. Auf Twitter gibt es auch schon Berichte über mögliche Lösungen des Problems. Im unterhalb verlinkten Post berichtet ein Nutzer beispielsweise, dass sich der Fehler bei ihm durch eine horizontale Ausrichtung der Konsole beheben ließ. Nach ein paar Minuten funktionierte auch in der Vertikalen alles wieder einwandfrei. In den neuen Konsolen Xbox Series X und S verbaute Microsoft dieselben Laufwerke, wie in der Xbox One X und S. Damals schienen Laufwerk-Probleme jedoch kein verbreitetes Phänomen zu sein.

Inzwischen hat Microsoft eine Meldung auf Twitter verfasst, die darauf hinweist, dass sich Nutzer mit Hardware-Problemen unverzüglich an den Support wenden sollten. Das Laufwerk-Problem wurde dabei jedoch nicht spezifisch genannt. Da es bisher keine offizielle Reaktion seitens Microsoft gibt, ist es unmöglich einzuschätzen, wie verbreitet das Problem wirklich ist. Betroffene Nutzer sollten sich auf jeden Fall an den Support wenden.