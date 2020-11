PlayStation 5 wird am 19. November ausschließlich online erhältlich sein

Nachdem die Veröffentlichung der PlayStation 4 im Jahr 2013 unter anderem für chaotische Zustände in Media-Markt-Filialen gesorgt hat, gab Sony jetzt bekannt, dass sich die PlayStation 5 am Veröffentlichungstag (19. November 2020) ausschließlich in den Onlineshops der Handelspartner erwerben lassen wird. Als Grund nennt das Unternehmen die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie. Auch die Abholung der bereits vorbestellten Konsolen erfolgt aktuell zumindest bei den GameStop-Filialen nur nach Terminvergabe. Dies soll gerade in kleinen Stores ein großes Besucheraufkommen zu Stoßzeiten, wie zum Beispiel um die Mittagszeit, verhindern.

Allerdings ist aktuell unklar, ob die Einzelhändler am Veröffentlichungstag Bestellungen mit einem zeitnahen Liefertermin anbieten werden. Aufgrund der zahlreichen Vorbestellungen ist davon auszugehen, dass sich ab dem 19. November 2020 lediglich Konsolen mit einem Liefertermin Ende Dezember 2020 bzw. Anfang Januar 2021 bestellen lassen werden. Ebenfalls ist zu erwarten, dass auch hier die Anzahl der verfügbaren Next-Gen-Konsolen stark limitiert sein wird. Somit sollten alle potenziellen Käufer zeitnah zuschlagen, da die PlayStation 5 innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein wird.

Eine Verbesserung der Situation ist erst im März 2021 zu erwarten. Sollte die Corona-Pandemie jedoch im kommenden Jahr für einen erneuten Lockdown sorgen, dürfte die Nachfrage weiterhin ansteigen und auch im nächsten Jahr für eine schlechte Verfügbarkeit sorgen. Derzeit ist eine Entspannung der Situation aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht in Sicht. Hinzu kommt das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft, bei dem neben Smartphones und anderen Elektrogeräten in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit Videospiele hoch im Kurs stehen werden. Bereits zu Jahresbeginn zeigte sich ein starkes Interesse an der Nintendo Switch, was zur Folge hatte, dass die Nintendo-Konsole weitestgehend ausverkauft war.