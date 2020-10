XBox Series S und X: alte Spiele nicht nur kompatibel, sondern auch verbessert

Microsoft veröffentlichte gestern einen langen Blogeintrag, in dem über die zu erwartende Abwärtskompatibilität der neuen Xbox Series S und X gesprochen wird. Wie zu erwarten können Spieler auch Games von der Xbox One auf den neuen Konsolen weiterspielen, soweit gleicht es auch der Erklärung von Sony zu der neuen PS5. Microsoft geht allerdings noch einen Schritt weiter. Statt wie bei der PS5, sind nicht nur die Spiele der vorherigen Generation kompatibel, sondern angeblich jegliche Generationen. So erwähnt Microsoft in dem Blogeintrag unter anderem die Xbox One, Xbox 360 und sogar die original Xbox.

Dabei sei auch keine aktualisierte Software erforderlich. Man könne die Disc einfach wie gewohnt einschieben, installieren und loslegen. Doch damit noch nicht genug. Die Spiele sollen ohne jegliche Anpassung, automatisch von der neuen Hardware vollen Gebrauch machen sollen. So sollen alle Spiele mit höheren Bildraten und Auflösungen spielbar sein. Es soll kein gezieltes Heruntertakten der Konsole für ältere Titel geben. Darüber hinaus soll die neue SSD die Ladezeiten massiv verkürzen und so zu einem dynamischeren Spielerlebnis führen.

Des weiteren wird eine Auto-HDR-Funktion beschrieben, die die visuelle Qualität älterer Spiele signifikant steigern soll. Wie die anderen Anpassungen müssen die Entwickler auch hier nichts nachliefern. Das Auto-HDR wird systemintern über einen Algorithmus hinzugefügt. Zudem soll eine 16x anisotrope Filterung bei allen Spielen möglich sein. Microsoft präsentiert als Beispiel für die Veränderungen Fallout 4, bei dem die Bildrate sich durch die neue Hardware von 30 auf 60 FPS erhöht haben soll.