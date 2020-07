Ab Donnerstag bei Aldi: Weiße PlayStation 4 Pro inklusive Spiele-Bundle

Nachdem Aldi bereits im März Sonys PlayStation 4 Slim für 199 Euro verramscht hatte, legt der Lebensmitteldiscounter jetzt noch einmal nach. Wie man dem aktuellen Angebots-Blättchen sowie der Aldi-Webseite entnehmen kann, lässt sich ab Donnerstag, den 30. Juli 2020, die PlayStation Pro inklusive Controller in weiß mit einer 1 TB großen Festplatte und drei Spielen für 367 Euro ergattern. Zum Spiele-Bundle gehören neben dem Action-Adventure Marvel’s Spider-Man die Rennsimulation Gran Turismo sowie das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn.

Die Sony-Konsole ist ab Donnerstag sowohl in den Filialen von Aldi Nord als auch in denen von Aldi Süd erhältlich. Zudem kann die PS4 im Aldi-Onlineshop bestellt werden. Laut Werbeblättchen ist das Angebot bis zum 22. August 2020 verfügbar. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Konsole aufgrund der starken Nachfrage in kürzester Zeit vergriffen sein wird. Wer trotz der in diesem Jahr erscheinenden PlayStation 5 beim Aldi-Angebot zuschlagen möchte, sollte sich definitiv ranhalten. Sowohl online als auch in den Filialen vor Ort dürfte nur eine geringe Stückzahl vorhanden sein.

Aktuell kostet Sonys PlayStation 4 in weiß als Standalone-Konsolen-Version bei Amazon rund 476 Euro. Marvel’s Spider-Man ist für 18 Euro erhältlich und der Preis für Gran Turismo liegt bei knapp 21 Euro. Für Horizon: Zero Dawn müssen Gamer 25 Euro auf den Tisch legen. Somit ist das Aldi-Angebot über 170 Euro günstiger als bei dem Versandriesen Amazon.

Zudem handelt es sich bei den genannten Spielen keinesfalls um uralte Games von der Resterampe. Horizon: Zero Dawn erscheint am 7. August 2020 erstmals für Windows-PCs. Bislang lässt sich das Action-Rollenspiel lediglich auf der PS4 spielen. Auch Gran Turismo und Marvel’s Spider-Man sind exklusiv für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht worden.

Preise und Verfügbarkeit Sony PlayStation 4 Pro - 1TB weiß Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 385,56 EUR Zeigen >>