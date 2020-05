Limitierte PS4 Pro im Design von The Last of Us Part II angekündigt

Wie Sony jetzt verkündet hat, wird zeitgleich mit dem Action-Adventure The Last of Us Part II am 19. Juni 2020 eine Limited Edition der PlayStation 4 Pro im Design des Spiels erscheinen. Das "LimitedEdition The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro"-Paket bietet eine limitierte sowie gravierte PlayStation 4 Pro, einen limitierten Dualshock-4-Wireless-Controller, eine physische Version des Spiels und einen Download-Code, unter anderem mit digitalen Inhalten wie einem PS4-Design oder Avatare.

Zudem wird es ein Wireless-Headset in einer Limited Gold Edition geben. Dieses setzt auf dunkelrote Ohrpolster und eine schwarze-matte Oberfläche. Des Weiteren kann in Zukunft eine offiziell lizenzierte Festplatte von Seagate (Limited Edition The Last of Us Part II Seagate Game Drive 2 TB) mit einer Gesamtkapazität von zwei TB erworben werden.

Die limitierte Konsole, das Wireless-Headset sowie der Dualshock-4-Wireless-Controller werden in Deutschland in Saturn- und Media-Märkten erhältlich sein. Zur unverbindlichen Preisempfehlung macht das Unternehmen keinerlei Angaben.

Weitere Informationen zu The Last of Us Part II lassen ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. In der morgigen Episode der "Inside The Last of Us Part II"-Reihe geben die Entwickler weitere Einblicke in das Gameplay des Spiels. Die Episode wird am 20. Mai auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal veröffentlicht.