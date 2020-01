Microsofts neue Xbox Series X soll Zugriff auf Steam und den Epic Games Store erhalten

Wie das US-amerikanische Unternehmen Microsoft bereits bekannt gegeben hat, wird die Xbox der nächsten Generation vom ersten Tag an abwärtskompatibel sein. Dies bedeutet, dass Spieler ihre Xbox-One-Bibliothek problemlos auf der neuen Konsole nutzen können. Wie jetzt allerdings einem Bericht zu entnehmen ist, scheint die genannte Funktion noch weitaus mehr zu können, als die alte Xbox-One-Bibliothek des Users abzuspielen.

Mit der neuesten Konsolengeneration aus dem Hause Microsoft soll es in Zukunft möglich sein Windows-Spiele auf der Xbox zu daddeln. Hierfür hat Microsoft den Windows-Modus entwickelt. Somit kann die Konsole ein Windows 10 booten und es lassen sich Spiele und Anwendungen, die lediglich unter Windows 10 laufen, auch mit der neuen Xbox-Konsole betreiben. Ob sich die neue Funktion nur mit Spielen nutzen lassen wird, oder ob sich die Xbox Series X tatsächlich in einen vollständigen PC verwandelt, bleibt zunächst abzuwarten.

Des Weiteren sollen sich der Epic Games Store und Valves Steam künftig mit der Xbox der nächsten Generation nutzen lassen - was einen erheblichen Vorteil gegenüber Sonys PlayStation 5 darstellen würde. Außerdem wäre der Anreiz für PC-Gamer wesentlich höher, sich zusätzlich zum Gaming-Rig eine Xbox zuzulegen, da sich sämtliche PC-Games so auch auf der Konsole daddeln lassen. Beim Thema Upgrade könnte es für manche Gamer ebenfalls lukrativer sein, den alten Gaming-PC durch eine neue Xbox zu ersetzen. Als vollwertiger PC ließe sich die Xbox dann auch per Maus und Tastatur bedienen.

Je nachdem wie weit der internationale Hard- und Softwarehersteller seine neue Konsole aufbohren wird, könnte die Xbox zudem für HTPC-Besitzer von Interesse sein. Da die neue Xbox über ein Blu-Ray-Laufwerk verfügt, lässt sich die neue Konsole auch problemlos als Blu-Ray-Player nutzen.