Nintendo Switch: Stylus und Gerüchte über neue Konsole

Der japanische Videospielhersteller Nintendo hat jetzt endlich einen offiziellen Stylus im Sortiment. Allerdings lässt sich der besagte Eingabestift aktuell noch nicht in Deutschland beziehen. Es ist jedoch möglich, den Switch-Stylus im Nintendo-UK-Shop für rund 7 Pfund zu erwerben. Aktuell ist die Bestellung zudem auf ein Exemplar pro Kunde beschränkt. Bei der Kompatibilität erwähnt Nintendo in der Produktbeschreibung explizit die Spiele Dr. Kawashima's Brain Training und das Spiel Super Mario Maker 2. Wann der Stylus auch im deutschen Nintendo-Shop angeboten wird hat der Hersteller bislang noch nicht bekannt gegeben. Allerdings scheint Nintendo den 3. Februar im Visier zu haben.

Wer jedoch nicht solange warten und direkt mit einem Stylus seine Switch bedienen möchte, hat immer noch die Möglichkeit auf einen der vielen Drittanbieter zurückzugreifen. Ob Nintendo den Stylus in Zukunft in Kombination mit der Switch-Konsole anbieten wird ist unklar. Der japanische Videohersteller bot zuletzt den Nintendo 3DS mit einem passenden Eingabestift an. Aktuell scheint Nintendo bereits an einem neuen Switch-Modell zu arbeiten, das in den kommenden Wochen in die Massenproduktion gehen soll. Als Releasetermin soll Nintendo Mitte des aktuellen Kalenderjahres anpeilen. Momentan ist jedoch noch völlig offen, ob Nintendo hier lediglich am Design geschraubt hat oder eine komplett überarbeitete Version der Switch anbieten wird.

Somit bleibt aktuell abzuwarten, in welche Richtung Nintendo mit seiner neuen Konsole gehen wird. Möglich wäre auch ein Hardware-Upgrade, um 4K-Gaming auf der Switch zu ermöglichen. Spätestens im zweiten Quartal ist davon auszugehen, dass der japanische Videospielhersteller weitere Details zu einem geplanten Release bekannt geben wird. Ob mit Original Nintendo Stylus im Lieferumfang oder nicht.