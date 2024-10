Werbung

1979 schlüpfte Sigourney Weaver zum ersten Mal in die Rolle von Ripley. Als taffe Offizierin legte sie sich mit dem einfach Alien genannten Xenomorph an, den sie und ihre Crew in den Weiten des Weltraums auflasen. Der Film gilt bis heute als Kult und hat eine große Fangemeinde. Seither sind insgesamt sieben Filme in der Hauptreihe erschienen. Neben einem erweiterten Universum mit Filmen wie Alien versus Predator existieren etliche Umsetzungen in anderen Medien. Auch im Bereich der Videospiele kann das Franchise immer wieder punkten. So wurde gerade erst ein Nachfolger für das überaus erfolgreiche Alien Isolation angekündigt.

Längst haben verschiedene Produkte den digitalen Bereich verlassen. Neben dem üblichen Merchandise gibt es beispielweise mehrere Brettspiel-Interpretationen, die den Kampf gegen die unerbittlichen Kreaturen ins heimische Wohnzimmer bringen. Um den Heimkino-Start des neuesten Films zu feiern, hat man sich für ein besonderes Paket entschieden. Die Limited-Edition von Alien Romulus erscheint auf VHS-Kassette. Während es zwar auch eine VHS-Edition von John Wick 3 gibt, ist diese nur Deko. Alien wird eine funktionsfähige, abspielbare VHS liefern.

Inhaltlich bringt der Sci-Fi-Horror-Thriller Alien Romulus das Franchise zurück zu seinen Wurzeln. Eine kleine Gruppe Teenager plündert eine verlassene Raumstation und stößt dabei auf das Alien. Wie auch in Teil 1 von 1979 kämpfen die Protagonisten nun in den dunklen und engen Gängen der verlassenen Station ums Überleben, während sie von den Aliens gejagt werden. Der Film kam bei den Zuschauern so gut an, dass mittlerweile auch schon eine Fortsetzung bestätigt wurde. Die VHS-Edition soll am 03. Dezember 2024 erscheinen. In welcher Auflage man die limitierte Edition verkaufen will ist aktuell noch ebenso unbekannt wie der Preis, der für die Kassette fällig wird.