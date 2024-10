Werbung

Mit der neuen Sound Blaster GS5 präsentiert Creative eine kompakte Soundbar, die ein ansprechendes Klangerlebnis auf kleinem Raum bieten möchte.

Punkten will die Sound Blaster GS5 (510 x 102,7 x 82,6 mm) mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und der SuperWide-Technologie, die eine breite und immersive Klangbühne erzeugen soll und die Soundbar zu einem guten Speaker für Gaming-Sessions und gemütliche Filmabende mit Familie und Freunden machen kann. Dazu stehen zwei verschiedene Modi bereit: "Near Field" ist für den Desktop-Einsatz konzipiert, die Einstellung "Far Field" dagegen für die Nutzung in größeren Räumen gedacht.

Die Soundbar wird von Full-Range-Racetrack-Treibern und einem integrierten Port-Tube angetrieben und liefert eine Spitzenleistung von bis zu 60 Watt. Damit will sie Geräusche, beginnend beim leisen Flüstern bis hin zu dramatischen Explosionen, realistisch abbilden können.

Die Konnektivitätsoptionen der Soundbar umfassen USB-C, AUX-In, Optical-In sowie Bluetooth 5.3. Damit will die Soundbar eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung an Fernsehern, PCs und Spielkonsolen ermöglichen. Darüber hinaus kann die anpassbare RGB-Beleuchtung der Soundbar auf Wunsch mit der beiliegenden Fernbedienung schnell und einfach angepasst werden.

Die Sound Blaster GS5 ist ab sofort zum Preis von 69,99 Euro auf Creative.com vorbestellbar.