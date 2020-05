Elemental Link: Per SDI und HDMI direkt in Amazons Cloud

Amazon macht es seinen Nutzern einfacher, aus den Amazon Web Services (AWS) heraus einen Stream anzubieten. Eine Spezialhardware nimmt dazu die Videosignale entgegen und liefert sie per Internet-Anbindung in die AWS-Cloud.

Die Elemental Link getaufte Hardware spricht direkt mit dem entsprechenden Service namens AWS Elemental MediaLive. Im Bestellvorgang müssen bereits die wichtigsten Angaben gemacht werden, so dass die Rechnungsstellung direkt über den jeweiligen AWS-Zugang erfolgen kann. Wird das Videosignal in die Cloud übertragen, kann der Nutzer dann wiederum entscheiden, was damit geschehen soll. Die nur 450 g leichte Box hat ein Volumen von etwa einem halben Liter (524 cm³) und kann in einem Server-Rack untergebracht werden.

Die Hardware im Inneren, zu der Amazon keinerlei Angaben macht, ist passiv gekühlt und verbraucht nicht mehr als 10 W.

Neben der einfachen Einrichtung, die wie gesagt bereits mit dem Bestellvorgang erfolgt, ist die Elemental-Link-Hardware in der Inbetriebnahme einfach gehalten. Es gibt nur vier Anschlüsse: 3G-SDI, HDMI, Ethernet und ein Netzteil-Anschluss. Das Videosignal wird per 3G-SDI oder HDMI entgegengenommen. Die maximale Auflösung beträgt 1.920 x 1.080 Pixel bei 60 Hz. Die Übertragung ins Netz erfolgt über den Ethernet-Anschluss, der dank PoE auch gleich zur Stromversorgung genutzt werden kann. Steht kein PoE zur Verfügung, kann ein Netzteil verwendet werden. Es ist auch ein USB-Anschluss vorhanden, zu dem Amazon jedoch keinerlei Angaben macht. Über die Qualität des Streams macht Amazon keine Angaben und spricht nur von einer effizienten Codierung.

Laut Amazon soll die Elemental-Link-Hardware zusammen mit dem dazugehörigen AWS-Dienst eine schnelle Einrichtung eines Livesttreams ermöglichen. Mit dem Anschließen der Kabel sollen nur 60 s vergehen, bis der Livestream steht. Der einfache Transport und die schnelle Einrichtung sollen die Elemental-Link-Hardware vor allem für Livestreams auf Veranstaltungen etc. interessant machen. Die Einschränkung auf eine Auflösung von 1080p ist allerdings sicherlich nicht überall gerne gesehen.

Die Elemental-Link-Hardware kostet 995 US-Dollar in kann ab sofort in den USA bestellt werden. Hinzu kommen natürlich die Kosten für die Nutzung der verschiedenen AWS-Dienste. Sei es ein Abspeichern des Videos, ein Weiterverarbeiten oder ein direktes Livestreaming.