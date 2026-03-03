Werbung

Das wohl ungewöhnlichste Smartphone auf dem diesjährigen MWC kommt von Honor. Denn beim Robot Phone sitzt die Kamera an einem regelrechten Roboterarm und kann den Nutzer KI-gesteuert verfolgen – ähnlich wie dies Lenovos AI Workmate Concept tut.

Dass Honor ein solches Modell entwickelt, ist bereits seit letztem Jahr bekannt. Zum MWC wurde es nun offiziell enthüllt, vor Ort können auch zumindest einige Funktionen ausprobiert werden. Wenn die 200-MP-Kamera den Nutzer einmal erfasst hat, folgt sie ihm tatsächlich sehr zuverlässig. Das gilt auch, wenn man rings um das Gerät herumläuft. Die Kamera klappt aus der Smartphone-Rückseite heraus und sitzt dann auf einem ultra-kompakten 3-Achsen-Gimbalsystem.

Dadurch ist die Kamera nicht nur überaus flexibel, sondern wird auch stark stabilisiert. Für dynamische Übergänge im Rahmen sogenannter AI-Spinshots kann die Kamera auch automatische Drehbewegungen um 90 oder 180 ° ausführen.

Auch wenn das Robot Phone offenbar zusehends in Richtung eines wirklichen Produkts entwickelt wird, hält Honor sich mit genauen technischen Daten und konkreten Ankündigungen zum Verkauf noch zurück.