Xiaomi hat zum MWC mit dem Xiaomi 15 Ultra ohnehin ein Smartphone mit starker Kameralösung gezeigt - doch man geht noch deutlich weiter. Das Modular Optical System ist ein Konzeptsmartphone, das sich regelrecht in eine Kamera mit Micro-Four-Thirds-Sensor verwandeln kann.

Bei Smartphonekameras sind schon 1-Zoll-Bildsensoren (13,2 x 8,8 mm), wie sie das Xiaomi 15 Ultra nutzt, ungewöhnlich groß. Ein Micro-Four-Thirds-Sensor bietet mit seinen 17,3 x 13 mm noch einmal deutlich mehr Fläche. Beim Modular Optical System verbaut Xiaomi diesen Sensor aber nicht direkt in der Kamera, sondern hat stattdessen ein separates Modul entwickelt, das mit starken Magneten an die Handyrückseite geheftet wird. In diesem Modul stecken sowohl der Bildsensor als auch ein lichtstarkes Objektiv.

Der Sensor löst mit 100 MP auf - und hat damit eine deutlich höhere Auflösung als die Bildsensoren von normalen Micro-Four-Thirds-Kameras. Das Objektiv hat eine vollbildäquivalente Brennweite von 35 mm und eine Offenblende von f/1.4.

Die Kommunikation zwischen diesem Kameramodul und dem Smartphone erfolgt per Laser. Dadurch will Xiaomi Latenzen minimieren. Der Smartphone-Prototyp hat zusätzlich eine reguläre rückseitige Kamera. Das angedockte zusätzliche Kameramodul muss in der Foto-App noch ausgewählt werden.

Das realme Interchangeable-lens Concept, das ebenfalls auf dem MWC gezeigt wurde, verfolgt eigentlich ein ähnliches Ziel: Die Limitierungen kleiner Smartphone-Bildsensoren bzw. Optiken sollen durchbrochen werden. realme integriert dafür aber einen kleineren 1-Zoll-Sensor direkt in die Kamera und erlaubt über einen Adapterring mit M-Bajonett die Montage von unterschiedlichen Objektiven (was bei der Xiaomi-Lösung nicht vorgesehen ist). Allerdings muss bei der realme-Lösung anders als bei Xiaomis Modular Optical System zwangsweise manuell fokussiert werden. Bei Xiaomi ist manueller Fokus nur eine Wahlmöglichkeit - dafür dreht man einfach am Fokusring des Objektivs.

Bei beiden Lösungen ist unklar, ob sie wirklich auf den Markt kommen werden. Sowohl Xiaomi als auch realme zeigen aber, dass sie aktiv versuchen, bei Smartphone-Kameras neue Wege zu gehen.