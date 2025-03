Werbung

Farbenfrohe Varianten von Smartphones sind nicht ungewöhnlich - aber realmes neue Mittelklasse-Modelle 14 Pro und 14 Pro + sind nicht auf eine Farbe festgelegt, sondern können bei Temperaturveränderung die Farbe wechseln.

Das ist zwar keine ganz so große Besonderheit wie die Unterstützung von Objektiven mit M-Bajonett, die das Interchangeable-lens Concept bieten kann. Es zeigt jedoch, dass realme bemüht ist, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Sobald die Temperatur unter 16° Celsius fällt, wird eine blaue Texturierung sichtbar - und zwar umso schneller, je tiefer die Temperatur fällt. Bei höherer Temperatur schwächt sich diese Texturierung wieder ab. Allerdings soll sich der Farbwechsel mit längerer Nutzungsdauer in seiner Intensität abschwächen. Auf dem MWC-Messestand illustrierte realme den Farbwechsel mit Geräten, die schnell mit kaltem Wasser geflutet worden. Damit wurde nebenbei auch gezeigt, dass die Smartphones nach IP69, IP68 und IP66 wasser- und staubgeschützt sind.

Bei den weiteren Spezifikationen gibt es durchaus größere Unterschiede zwischen realme 14 Pro und realme 14 Pro+. Im 14 Pro werkelt ein MediaTek Dimensity 7300, im 14 Pro+ hingegen ein Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Beide Modelle haben ein OLED-Display. Beim 14 Pro ist es 6,77 Zoll groß und löst mit 2.392 × 1.080 Pixeln auf. Das 14 Pro+ kommt auf 6,83 Zoll und 2.800 x 1.272 Pixel. Die Bildwiederholrate erreicht jeweils bis zu 120 Hz. realme lässt Käufern bei beiden Modellen die Wahl zwischen 8 oder 12 GB RAM und zwischen 128, 256 oder 512 GB Flashspeicher. Als Betriebssystem kommt Android 15 mit realme UI 6.0 zum Einsatz.

Besonders deutlich fallen die Unterschiede bei den Kameras aus: Das 14 Pro kombiniert eine 50-MP-Hauptkamera mit einer Schwarz-Weiß-Kamera und mit einer 16-MP-Frontkamera. Beim 14 Pro+ fällt zwar die Schwarz-Weiß-Kamera weg, dafür werden sowohl eine 50-MP-Periskopkamera als auch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 32-MP-Frontkamera geboten. Das Basismodell lädt per SUPERVOOC mit bis zu 45 W, das Plus-Modell hingegen mit bis zu 80 W. Die Akkukapazität ist mit 6.000 mAh identisch. Kabelloses Laden fehlt beiden Modellen.

realme gibt für das realme 14 Pro eine UVP von 429,99 Euro für 8 GB RAM + 256 GB Speicher und von 479,99 Euro für 12 GB und 512 GB Speicher an. Das realme 14 Pro+ soll in der kleinen Speichervariante 529,99 Euro und in der großen 579,99 Euro kosten. Zur Markteinführung sind deutliche Rabatte geplant.