Werbung

Derzeit verdichten sich Gerüchte, wonach Apple plant, seiner neusten iPhone-Generation, dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max, ein neues, dediziertes Thunderbolt-Kabel, welches sich von den regulären Modellen abhebt, beizulegen. Anstelle der regulären Kabel, die sich nur auf den USB 2.0-Standard beschränken, ist die Rede von einem sehr widerstandsfähigen Thunderbolt-Kabel mit hoher Bandbreite für die kommenden Premium-Modelle von Apple.

Laut einem Eintrag bei X des Users Majin Bu, beträgt die Länge des neues Kabels rund 70 cm. Auf den Bildern wird auch erkennbar, dass das Kabel deutlich dicker ist als die, die derzeit von verschiedenen Anbietern verkauft werden. Vermutungen legen nahe, dass das mit einer erhöhten Wattleistung sowie verbesserter Daten-Bandbreite zu tun haben könnte. Die maximale Leistung des Kabels soll demnach bei 150 W liegen. Zudem soll es auch an einen 4K-Monitor oder Fernseher eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ausgegeben können.

Die Spezifikationen könnten darauf hindeuten, dass Apple dieses Thunderbolt-Kabel gleich für verschiedene Produkttypen aus seinem Sortiment ausprobiert und in Dienst stellen will. In Bezug auf die Bandbreite soll das neue Kabel Daten mit bis zu 20 GBit/s übertragen können. Diese Annahmen würde mit einem früheren Gerücht korrelieren, wonach Apple sowohl das iPhone 15 Pro als auch das iPhone 15 Pro Max für den Einsatz an hochauflösenden Monitoren und für den professionellen Einsatz fit machen möchte.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Ob das neue iPhone 15 Pro und Pro Max die Spezifikationen des Kabels aber überhaupt ausreizen können, ist derzeit noch unklar. Auch an dieser Stelle wird spekuliert, dass die USB-C-Anschlüsse der beiden Pro-iPhones möglicherweise nicht die maximale, spezifizierte Bandbreite des Thunderbolt-Standards liefern könnten. Denn auch bei den iPad Pro-Modellen des Unternehmens ist diese Einschränkung so vorzufinden.