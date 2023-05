Werbung

HTC hat das neue HTC U23 pro angekündigt. Das Smartphone verfügt laut Hersteller über 5G und ein leistungsstarkes Quad-Kamera-Array, einschließlich einer 108-MP-Hauptkamera mit OIS und einem 6,7-Zoll-FHD+-OLED-Display mit 120 Hz für ruckelfreie scharfe Bilder und Videos. Ausgestattet ist das HTC U23 pro weiter mit einem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB RAM und 256 GB Speicher, welcher sich mittels microSD-Karte ebenfalls erweitert lassen kann. Das Gerät kommt dazu mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss daher und soll mit einer IP67-Zertifizierung Schutz gegen Staub und Wasser bieten. Das Display soll aus Gorilla Glass Victus bestehen.

Highlight des U23 pro sind die vier Kameras, die laut HTC durch verbesserte Algorithmen unterstützt werden. Zu den Funktionen zählen unter anderem der Super Night Mode, der für klarere Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen soll und Nutzern dabei helfen möchte, den idealen Moment in Bildern festzuhalten. Die Hauptkamera soll mit einer f/1.7-Blende sowie 108 MP mit OIS ausgestattet sein. Videos sollen damit in 1080p HDR mit Bildstabilisierung aufgenommen werden können. Mit der 32-Megapixel-Frontkamera (f/2.45) sollen Nutzer jederzeit Selfies und Livestreams aufnehmen können. Die 8-Megapixel-Ultrawide-Kamera (f/2,4), die 5-Megapixel-Makrokamera (f/2,2) und die 2-Megapixel-Tiefenerkennungskamera (f/2,4) sollen das Kamerasystem des Smartphones vervollständigen.

Mit dem 4.600-mAh-Akku möchte HTC sicherstellen, dass das Gerät auch den ganzen Tag durchhält. Zudem soll es mit einer 30-W-Schnellladefunktion und 15-W-Wireless-Charging ausgestattet sein. Das U23 pro soll sich hervorragend dafür eigenen um eine Verbindung mit der VIVE XR Elite herzustellen. Dank HDCP 2.2 sollen Nutzer so auch ihre Lieblingsserien und -filme von Apps wie Netflix und Disney+ auf das VIVE XR Elite Headset streamen können.

Das HTC U23 pro kann ab sofort auf HTC.com und weiteren Händlern zu einer UVP von 549 Euro vorbestellt werden. Erhältlich ist es in den Farben Coffee Black oder Snow White.

Darüber hinaus bietet HTC eine Sonderaktion an: Wer das HTC U23 pro im Zeitraum bis zum 4. Juni 2023 auf HTC.com vorbestellt, erhält ein Paar HTC True Wireless Earbuds Plus im Wert von 79 Euro in Schwarz oder Weiß kostenlos dazu, solange der Vorrat reicht.