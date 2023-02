Werbung

Mit der Vorstellung des Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ und Galaxy S23 läutet Samsung laut eigenen Angaben eine neue Ära bei seinen Premium-Smartphones ein. Das Galaxy S23 Ultra verfügt über ein Kamerasystem inklusive Nightography-Funktion. Das visuelle Rauschen, das bei schlechten Lichtverhältnissen entstehen kann, lässt sich mit Hilfe eines KI-gestützten Algorithmus zur Bildsignalverarbeitung (ISP) minimieren.

Erstmals wurde im Galaxy S23 Ultra ein neuer Adaptive-Pixel-Sensor mit insgesamt 200 Megapixeln verbaut. Besagter Sensor nutzt Pixel-Binning, um mehrere Ebenen des High-Resolution Processing gleichzeitig zu unterstützen. Zudem besitzt das Smartphone Samsungs erste HDR-Selfie-Kamera.

Für die Möglichkeit einer kreativen Bearbeitung bietet die Galaxy-S-Serie eine Reihe von Tools. Hierzu zählt unter anderem die Expert-RAW-App. Besagte App ist exklusiv auf Samsung Galaxy-Geräten verfügbar und ermöglicht DSLR-ähnliche Aufnahmen sowie die Bearbeitung von Bildern im RAW- und JPEG-Format. Mit den Zoom-Funktionen der Camera-Controller-App können auf der Galaxy-Watch-5-Serie Bilder direkt vom Handgelenk aus eingefangen werden. Beim Galaxy S23+ und dem Galaxy S23 bekommt die Kamera ebenfalls einen modernen Look. Auf das traditionelle Samsung Galaxy Gehäuse wurde verzichtet.

Qualcomm und Samsung haben mit dem Snapdragon-8-Gen-2-for-Galaxy-Prozessor den bislang stärksten und effizientesten Prozessor in einem Samsung-Smartphone verbaut. Die Kapazität des Akkus ist mit 5.000 mAh angegeben.

Mithilfe einer neu designten CPU-Mikroarchitektur wird die Arbeitsgeschwindigkeit der Galaxy-S23-Serie im Vergleich zur Galaxy-S22-Serie laut eigenen Angaben um zirka 30 % gesteigert. Die NPU-Architektur der Galaxy-S22-Modelle ist um rund 49 % verbessert worden. Eine der wesentlichen Anpassungen der Galaxy-S23-Serie ist die GPU, die im Vergleich zur Galaxy-S22-Reihe einen Boost von knapp 41 % erhält.

Das 6,8 Zoll große Display des Galaxy S23 Ultra bietet eine Augenkomfort-Funktion, mit der sich Farbtöne und Kontraststufen anpassen lassen. Der Vision Booster wiederum passt sich jetzt an drei statt an zwei verschiedene Helligkeitsniveaus an.

Samsungs Galaxy-S-Serie wurde erstmals mit Corning Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet. Besagtes Glas besteht aus durchschnittlich 22 % recyceltem Material. Außerdem wird jedes Galaxy-S23-Smartphone in einer Verpackung geliefert, die vollständig aus recyceltem Papier besteht.

Die Galaxy-S23-Serie ist in vier matten Farbtönen erhältlich: Phantom Black, Cream, Green und Lavender. Der Samsung Online Shop hält darüber hinaus vier weitere exklusive Anstriche bereit: Graphite, Red, Lime und Sky Blue.

Ab dem 17. Februar 2023 sind das Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ und Galaxy S23 bei allen Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten wie folgt: