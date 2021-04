Offizielle Mitteilung: LG verabschiedet sich weltweit aus dem Smartphonegeschäft

LG veröffentlichte heute eine Pressemitteilung, nach der sich der koreanische Elektronikkonzern in Zukunft aus dem Smartphone-Geschäft zurückziehen möchte. Diese Entscheidung betreffe sämtliche Länder und alle Modelle des Herstellers. Bereits existierende Smartphones sollen dennoch eine gewisse Zeit lang mit Updates und Kunden-Support versorgt werden, die Dauer der Unterstützung variiere von Region zu Region. LG nennt jedoch keine genauen Zahlen.

Zusätzlich wolle man die noch in den Lager befindlichen Geräte zügig abverkaufen. Interessenten sollten in den nächsten Wochen und Monaten definitiv die Augen offen halten, da sich unter Umständen gute Schnäppchen machen lassen können. Man sollte sich jedoch über den mittelfristig wegfallenden Support im Klaren sein.

LG begründet die Entscheidung mit der starken Konkurrenzsituation in der Branche. So wolle man die bisher in die Entwicklung von Mobil-Geräten gesteckten Ressourcen lieber in Wachstumsbereiche investieren. Der Konzern nennt etwa die E-Mobilität, den Smart-Home-Sektor, Robotik, Künstliche Intelligenz und Business-to-Business-Lösungen sowie Services. Als finales Ausstiegsdatum nennt LG den 31. Juli 2021.