Update: Telegram erlaubt jetzt auch Sprachchats in Kanälen

Der Messenger-Dienst Telegram hat einen Sprachchat für Kanäle eingeführt. Dabei gibt es keine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Außerdem ist es möglich, die Sprachchats aufzuzeichnen. Dazu sind jedoch nur Inhaber oder Administratoren des Kanals in der Lage. Dies hindert allerdings niemanden daran, den Chat mit einem externen Mikrofon oder einer anderen Software mitzuschneiden. Zudem stehen diverse administrative Funktionen zur Verfügung. Hierzu zählt unter anderem das Versenden von Einladungslinks sowohl für Sprecher als auch Zuhörer.

Des Weiteren lassen sich individuelle Titel für die Audiochats erstellen. Beim Betreten eines Sprachchats in einem Kanal haben Nutzer die Möglichkeit, entweder mit ihrem persönlichen Konto oder als einer ihrer Kanäle beizutreten. Prominente und Personen des öffentlichen Lebens können so ihre persönlichen Konten vor neugierigen Blicken schützen.

In Chats, in denen Teilnehmer stummgeschaltet sind, können Zuhörer Inhaber und Admins durch Tippen auf “Hand heben” darauf aufmerksam machen, dass sie gerne sprechen wollen. Anschließend sind die Verantwortlichen in der Lage, dem User das Wort zu erteilen oder nicht.

Neben den Sprachchats bringt das neue Update weitere Verbesserungen. Unter anderem kann jetzt die Wiedergabe von Sprachnachrichten fortgesetzt werden. Dies war zuvor nur bei langen Videos oder Audiodateien möglich. Für alle Android-Nutzer gibt es eine zusätzliche Funktion. Diese haben nun die Wahl, welche Aktion dem Linkswischen in der Chatliste zugeordnet werden soll: Chats archivieren, anheften, stummschalten, löschen oder als gelesen markieren. Alle iPhone-Besitzer können dieses Feature schon seit einiger Zeit nutzen.