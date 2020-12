Oppo erweitert die A-Serie um das Oppo A73 5G und um das Oppo A15

Seine günstigsten Smartphones bietet Oppo typischerweise in der A-Serie an. Jetzt erhält die Serie Zuwachs um gleich zwei Modelle. Das Oppo A73 5G soll 5G zu einem günstigen Preis bieten, das Oppo A15 hingegen vor allem mit Dreifach-Kamera und großem Display überzeugen.

Oppo A73 5G: 5G wird günstig

Herzstück des Oppo A73 5G ist das MediaTek Dimensity 720-SoC. MediaTek hat diesen SoC für Mittelklasse-Smarthphones entwickelt und ein 5G-Modem integriert. Dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB UFS-2.1-Speicher. Neben der Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards hat Oppo besonderen Wert auf ein schlankes Design gelegt. Das Smartphone ist nur 7,9 mm dick. Möglich macht das der schmalste 4.040-mAh-Akku, den Oppo je eingesetzt hat. Das 6,5 Zoll große FHD+-LCD arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz.

Die Dreifachkamera des Oppo A73 5G kombiniert eine Hauptkamera mit 16 MP, eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 MP und eine Schwarz-Weiß-Kamera mit 2 MP. Porträtaufnahmen sollen durch AI Beautification und 15 Filter optimiert werden können. Auf der Front wird eine 8-MP-Punchhole-Kamera integriert. Das 5G-Smartphone ist ab heute für 299 Euro erhältlich. Es stehen die beiden Farbvarianten Navy Black und Neon zur Auswahl. Den ganzen Dezember über soll das Oppo A73 5G exklusiv bei Expert vergünstigt für 249 Euro angeboten werden.

Oppo A15: Einstiegsmodell für 139 Euro

Das Oppo A15 muss zwar auf 5G verzichten, kann aber ebenso ein 6,5-Zoll-Display und eine Dreifachkamera vorweisen. Sieht man genauer hin, gibt es dabei aber deutliche Unterschiede. So löst das HD+-Display nur noch mit 1.600 x 720 Pixeln auf. Und bei der Kamera wird die Ulra-Weitwinkelkamera durch eine 2-MP-Makro-Kamera ersetzt. Die Auflösung der Hauptkamera sinkt auf 13 MP. Auch die Frontkamera löst mit 5 MP niedriger auf, sie zeigt sich zudem in Waterdrop-Form. Dem MediaTek Helio P35 stehen 3 GB RAM zur Seite, auch der interne Speicher fällt mit 32 GB eher mager aus. Dafür kann der Speicher per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden. Der Akku hat mit 4.230 mAh eine etwas größere Kapazität als beim Oppo A73 5G. Einen Kopfhöreranschluss können übrigens noch beide Smartphones vorweisen. Auch Android 10 mit Oppos Benutzeroberfläche ColorOS 7.2 ist eine Gemeinsamkeit.

Auch das Oppo A15 soll ab sofort verkauft werden. Die einfachere Ausstattung lässt einen Einsteiger-Preis zu: Die UVP liegt bei 139 Euro. Mit Dynamic Black und Mystery Blue gibt es zwei Farbvarianten.