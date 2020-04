Technische Zeichnung zeigt verkleinerte Notch für iPhone 12

Seit dem Start des iPhone X zusammen mit FaceID muss Apple bei seinen Smartphones auf eine Notch am oberen Bildschirmrand zurückgreifen. Darunter sind zahlreiche Sensoren verbaut, die eine Entsperrung über das Gesicht erst ermöglichen. Auch bei den beiden folgenden iPhone-Generationen hat sich diese nicht verändert. Wie nun eine technische Zeichnung zeigt, könnte die kommend iPhone-Generation hingegen mit einer deutlich kleineren Notch ausgestattet werden.

Demnach wird Apple auch weiterhin nicht ohne eine Notch auskommen, doch aufgrund von verbesserten Sensoren soll die Größe geringer werden. Damit würden die Sensoren weniger Platz einnehmen und letztendlich weniger Bildschirmfläche beanspruchen. Die Zeichnung stammt von Jon Prosser, der bereits in der Vergangenheit schon mehrmals mit seinen Quellen und Aussagen richtig lag. Woher Jon Prosser allerdings die Zeichnung hat, lässt er offen.

Neben den kompakteren Sensoren zeigt die Zeichnung auch, dass anscheinenden der Lautsprecher direkt in den Displayrahmen positioniert werden soll. Dadurch würde Apple auch in der Höhe noch etwas Platz gewinnen. Ob die Quelle vertrauenswürdig eingestuft werden kann, ist aktuell nicht einschätzbar. Daher sollten die Informationen zum aktuellen Zeitpunkt noch in jedem Fall mit der nötigen Vorsicht genossen werden.