5G-Modem Snapdragon X60: Qualcomms erster Chip in 5 nm

Qualcomm hat mit dem Snapdragon X60 ein neues 5G-Modem vorgestellt, welches zugleich der erste Chip sein wird, der in Masse bei TSMC in 5 nm gefertigt wird. Bis die ersten Smartphones das neue Modem einsetzen werden, wird allerdings noch etwa ein Jahr vergehen. Zumindest aber scheint TSMC im Plan zu sein in diesem Jahr mit der Massenproduktion in 5 nm beginnen zu können. Neben Qualcomm wird dies für die A-SoCs von Apple erwartet.

Das Snapdragon X60 wird das erste Modem von Qualcomm sein, welches alle für 5G vorgesehenen Frequenzbänder verwendet. Dies betrifft die Low Bands (0,6 bis 2 GHz), die Mid Bands (2 bis 6 GHz) und High Bands bzw. die Millimeterwaves (mmWave) für besonders hohe Übertragungsraten auf kurzen Distanzen, die bei 26, 28 und 39 GHz arbeiten. Neben der Datenübertragung soll das 5G-Netz mit dem Snapdragon X60 auch für das Telefonieren verwenden werden (Voice-over-NR).

Neben den Chips ist auch ein neues Antennenmodul notwendig. Beim Qualcomm QTM535 handelt es sich um die dritte Generation des mmWave-Antennenmoduls, welches noch kompakter sein soll, aber dennoch alle Frequenzbänder abdeckt. Theoretisch können Modem und Antennenmodul bis zu 7,5 GBit/s im Download und 3 GBit/s im Upload erreichen. Dies gelingt natürlich nur, wenn mehrere Frequenzbänder gebündelt werden, die Zellen weitestgehend leer sind und der Mobilfunkanbieter auch alle Bänder anbieten kann.

Noch in diesem Quartal will Qualcomm Samples an die Smartphonehersteller ausliefern. TSMC hat also zumindest schon einmal mit der Sample-Fertigung begonnen. Im Verlaufe des Jahres wird dann sicherlich die Massenproduktion in 5 nm starten. Für Qualcomm bedeutet die kleinere Fertigung einen geringeren Platzbedarf, aber auch eine geringere Leistungsaufnahme des Modems. TSMC kann zugleich auf einen Wafer deutlich mehr Chips packen, als dies bei 7 nm der Fall ist.

Erst 2021 werden die ersten Smartphones mit Snapdragon X60 erwartet.