Apple wehrt sich gegen standardisierten Ladeanschluss bei Smartphones

Eigentlich wollte die EU-Kommission schon vor einigen Jahren die Hersteller zu einem einheitlichen Lade-Anschluss bei Smartphones zwingen und es damit den Verbrauchern einfacher machen. Daraus ist bisher jedoch nichts geworden, doch nun bekommt das Thema aufgrund der Rede des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, wieder etwas Schwung.

Die meisten Hersteller setzten zwar inzwischen auf USB-Type-C oder micro-USB, doch Apple hält auch weiterhin an seinem Lightning-Anschluss beim iPhone fest. Lediglich beim aktuellen iPad Pro ist man schon auf USB-Type-C gewechselt. Jetzt meldet sich das Unternehmen selbst zu Wort und gibt an, dass man sich gegen einen einheitlichen Anschluss wehren würde. Demnach würde ein verpflichtender Standard Innovationen verhindern.

Der Lightning-Anschluss soll laut Apple einen geringfügig kleineren Platzbedarf aufweisen als dies bei USB-Type-C der Fall sei. Dieser Platz könne für andere Technik genutzt werden, so das Unternehmen. Beim Entwickeln eines Smartphones kämpfe man um jeden Millimeter und daher möchte man sich keinen Ladeanschluss vorschreiben lassen.

Apple scheint also auch in Zukunft an Lightning festhalten zu wollen, obwohl man bereits mehrfach betonte, künftig auf eine komplett kabellose Zukunft hinzuarbeiten und das Ladekabel verschwinden zu lassen. Andererseits verdient Apple mit seinem Lightning-Anschluss viel Geld. Das originale Kabel kostet deutlich mehr als von Drittanbietern und sobald diese die offizielle Apple-Zertifizierung MFI tragen, verdient der Konzern an Lizenzgebühren für den Chip nochmals mit. Diese Einnahmen würden ohne den Lightning-Anschluss wegfallen, da die Auswahl an alternativen Kabeln für Kunden deutlich größer werden würde.

Apple wird einen einheitlichen Ladestandard also wohl nicht ohne weiteres hinnehmen und bereitet sich anscheinend bereits auf Widerstand vor. Ob dieser Erfolg haben wird, kann derzeit noch nicht vorhergesagt werden. Jedoch gibt es andererseits auch schon länger Gerüchte, dass Apple auch beim iPhone auf USB-Type-C wechseln könnte. Damit wäre das Thema sowieso vorerst vom Tisch, jedoch handelt es sich dabei lediglich um Spekulationen.