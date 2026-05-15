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Nachdem Microsoft seine Xbox-Controller zuletzt vorrangig über Sonderfarben und kleinere Varianten gepflegt hatte, deuten neue Unterlagen aus Brasilien auf die nächste Generation hin. Bei der Regulierungsbehörde Anatel sind offenbar Bilder und technische Angaben zu zwei neuen Gaming-Controllern aus Redmond aufgetaucht. Im Mittelpunkt steht ein möglicher Xbox Elite Wireless Controller Series 3, daneben ein zweites Modell, das deutlich stärker auf Xbox Cloud Gaming ausgelegt sein dürfte.

Der Elite Series 3 würde den seit 2022 angebotenen Elite Series 2 ablösen. Das Grundprinzip bleibt nach den geleakten Bildern erhalten: wechselbares D-Pad, rückseitige Paddles und Trigger-Locks. Neu sind zwei Scrollräder an der Unterkante des Controllers, nahe dem Headset-Anschluss und unterhalb der Analogsticks. Ihre genaue Funktion ist nicht bekannt. Die zusätzlichen Scrollräder könnten etwa für feinere Einstellungen, Profilwechsel oder spielabhängige Eingaben genutzt werden. Für Flugsimulatoren, Rennspiele oder komplexere PC-Titel wäre ein solches Bedienelement jedenfalls naheliegend.

Klarer ist dagegen die Cloud-Ausrichtung: Der geleakte Elite-Controller soll eine zusätzliche Taste erhalten, mit der zwischen lokalem Betrieb und einem Cloud-Modus gewechselt werden kann. In diesem soll sich das Gamepad per WiFi direkt mit Microsofts Streaming-Infrastruktur verbinden. Für Konsole und PC bleibt Bluetooth vorgesehen. Während der Elite Series 2 noch auf einen fest integrierten Akku setzt, zeigen die Unterlagen beim neuen Modell einen herausnehmbaren Stromspeicher mit einer Kapazität von 1.528 mAh, was unterhalb des 2.050 mAh starken Vorgängers liegen würde.

Das zweite geleakte Modell wirkt weniger wie ein klassischer Xbox-Controller und eher wie Zubehör für die Streaming-Nutzung. Die Bauform erinnert stark an mobile Controller, noch dazu werden eine schwarze und eine weiße Variante sowie ein Akku mit 500 mAh genannt. Damit dürfte Microsoft nicht den normalen Xbox-Wireless-Controller ersetzen, sondern eher ein spezielleres Gerät für Cloud-Gaming vorbereiten.

Strategisch passt beides zur aktuellen Xbox-Ausrichtung. Die Plattform hängt nicht mehr allein an der Konsole im Wohnzimmer, sondern zunehmend an Game Pass, PC, Handhelds und Cloud-Streaming. Ein Elite-Controller mit eigenem Cloud-Modus würde das Premiummodell in diese Richtung ziehen, während ein separates Cloud-Gamepad den Einstieg erleichtern würde.

Offiziell angekündigt sind beide Controller bislang nicht. Preise und Termine fehlen ebenfalls.