Werbung

Mit dem Mecha Comet befindet sich derzeit ein tragbarer Handheld-PC in der Kickstarter-Finanzierung, der sich klar an Bastler, Entwickler und Open-Source-Enthusiasten richtet. Optisch orientiert sich der Handheld an klassischen Spielkonsolen wie dem ursprünglichen Nintendo Game Boy, technisch setzt er jedoch vollständig auf offene Hardware und freie Software. Sowohl das Gehäuse als auch zentrale Komponenten sind dabei modular aufgebaut, wodurch sich das Gerät flexibel an unterschiedliche Einsatzzwecke anpassen lässt.

An der Vorderseite können verschiedene offizielle Module angebracht werden, darunter ein Mini-Keyboard mit Trackpad, ein Gamepad oder ein GPIO-Board zur Anbindung externer Hardware. Auch im Inneren verfolgt das Design einen modularen Ansatz. Das Betriebssystem Mechanix OS basiert auf Linux 6.12 und verwendet inzwischen Fedora als Grundlage, nachdem zuvor eine Debian-Basis vorgesehen war. Zusätzlich wird das Gerät als Open Hardware unter der CERN-OHL-S-2.0-Lizenz veröffentlicht.

Als Prozessor kommen wahlweise ein I.MX8M Plus mit vier Cortex-A53-Kernen oder ein leistungsstärkerer I.MX95 mit sechs Cortex-A55-Kernen zum Einsatz. Je nach Konfiguration stehen 2, 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, kombiniert mit 64 oder 128 GB eMMC-Flashspeicher. Die drahtlose Anbindung erfolgt über WLAN nach 802.11ac im 2,4- und 5-GHz-Band sowie über Bluetooth 5.4, zusätzlich ist ein physischer SIM-Karten-Slot integriert.

Das 3,92 Zoll große AMOLED-Display erreicht eine Helligkeit von bis zu 550 Nits und unterstützt kapazitive Touch-Eingaben. Für externe Ausgaben stehen ein HDMI-Anschluss sowie zwei USB-C-Ports zur Verfügung. Intern bietet das Gerät einen PCIe-3.0-Steckplatz mit B-Key, der zusätzliche Erweiterungen ermöglicht. Zur Ausstattung zählen außerdem eine 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus, zwei digitale Mikrofone, ein HD-Lautsprecher, ein 9-Achsen-Bewegungssensor, Echtzeituhr und ADC. Die Stromversorgung übernimmt ein 4.100-mAh-Akku, geladen wird über USB-C mit 5 Volt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherheit, die durch einen integrierten Trust Anchor mit CC-EAL-6+-Zertifizierung unterstützt wird. Mit Abmessungen von 155 × 73 × 14 mmund einem Gewicht von rund 225 g sortiert sich das Gerät deutlich im Handheld-Format ein.

Die Kickstarter-Kampagne hat das ursprüngliche Finanzierungsziel von 50.000 Dollar bereits deutlich übertroffen und liegt aktuell bei mehr als 650.000 Dollar. Der Einstiegspreis des Mecha Comet beginnt bei etwa 189 Dollar für eine Version mit I.MX8M Plus, 2 GB RAM und 64 GB Speicher. Frontmodule sollen separat erhältlich sein und je nach Ausführung zwischen 15 und 20 Dollar kosten, wobei auch vergünstigte Bundles vorgesehen sind.