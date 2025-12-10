Werbung

Eve Systems erweitert sein Angebot im Bereich der Smart-Home-Heizungssteuerung um zwei neue Gerätegenerationen. Mit dem Verkaufsstart des Eve Thermo der fünften Generation bringt der Hersteller ein überarbeitetes Heizkörperthermostat auf den Markt, das kompakter ausfällt und ein angepasstes Design mit abgerundeten Kanten aufweist.

Technisch setzt das Modell auf Matter und Thread, wodurch es sich in eine Vielzahl gängiger Systeme integrieren lässt, darunter Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Home Assistant. Die Funktechnologien sollen eine stabile und energieeffiziente Einbindung ermöglichen und gleichzeitig die Abhängigkeit von proprietären Standards reduzieren. Das Gerät arbeitet dabei weiterhin mit dem Temperatursensor Eve Thermo Control und dem Fensterkontaktsensor Eve Door & Window zusammen, um automatische Anpassungen vornehmen zu können. Zeitpläne können außerdem direkt im Thermostat gespeichert werden, sodass Steuerung und Abläufe unabhängig von Cloud-Diensten funktioniert. Das Modell ist für 79,95 Euro bereits erhältlich.

Als Ergänzung kündigt der Hersteller mit dem Eve Thermostat ein weiteres Produkt an, das die Steuerung wassergeführter Fußbodenheizungen ermöglichen soll. Auch hierbei kommen Matter und Thread zum Einsatz, wodurch das Wandthermostat in dasselbe technologische Umfeld wie das neue Heizkörpermodell passt.

Die Bedienung ist über eine App, per Sprachsteuerung oder direkt über das Gerät geplant. Optisch orientiert sich das Modell seinerseits an der bestehenden Produktlinie. Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen, der Preis soll bei 119,95 Euro liegen. Eve Systems baut damit sein Portfolio im Bereich der vernetzten Heizungssteuerung weiter aus und schafft zusätzliche Kompatibilität zu unterschiedlichen Smart-Home-Plattformen.