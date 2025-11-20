Werbung

Advertorial / Anzeige:

Kiwi Ears ist bekannt für erstklassige In-Ears für Musiker und Ton-Ingenieure, mit dem Ziel, die Musik genauso wiedergeben, wie es gedacht ist. Um stets die bestmögliche Qualität zu bieten, werden die einzelnen Geräte in Handarbeit gefertigt. Zum diesjährigen Black Friday gibt es von Kiwi Ears eine große Rabatt-Aktion mit Preisvorteilen von bis zu 65 %. Auch auf linsoul.com sind zum Black Friday viele Produkte von Tripdowin, Thieaudio, Simgot, HarmonicDyne, Duno und Tangzu zwischen 10 und 20 % reduziert worden.

In ein hochwertiges Audio-Device zu investieren, zahlt sich immer aus. Während die ehemals kostspielige Grafikkarte längst nicht mehr zu den Spitzenmodellen zählt, liefert ein guter In-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer auch nach vielen Jahren noch herausragenden Klang und macht einfach dauerhaft Freude. KiWi Ears richtet sich an anspruchsvolle Profis, die darauf angewiesen sind, Musik genau so zu hören, wie sie ursprünglich gedacht war - natürlich profitieren auch anspruchsvolle Audio-Enthusiasten



Hersteller Kiwi Ears gibt vom 20. November bis zum 2. Dezember auf zahlreiche Produkte mit bis zu 65 % große Rabatte. So wurde einerseits der Aventus-Kopfhörer um 55 % reduziert. Der Ellipse-Kopfhörer ist für 25 % weniger zu haben und auch die beiden In-Ears Attiva und Spark wurden von Kiwi Ears um satte 65 % reduziert. Alle anderen Produkte auf der Kiwi-Ears-Webseite erhalten einen Rabatt von 10 %. Zusätzlich gibt es den LINSOUL Custom Discount Pass, der verschiedene Rabatte, je nach Umsatz bietet.

Noch dazu gibt es eine schicke Gewinnspiel-Aktion:

Giveaway, Mega-Bundles und Mystery-Boxen

Abseits der attraktiven Rabatte startet Kiwi Ears ein Giveaway und verlost einmal die Orchestra-II-IEMs. Die edel aussehenden Professional-IEMs erzeugen im Ohr einen sehr tiefen Bass, klare Mitten und sehr angenehme Höhen. Geeignet sind die Orchestra II sowohl für Musikliebhaber, Musiker an sich als auch für Gamer. Die maximale Empfindlichkeit beträgt 109 dB und der Frequenzbereich liegt bei guten 20 Hz bis 20 kHz.

Zwischen dem 27. November und dem 2. Dezember wird es auf Mega-Bundles einen Rabatt von 20 % geben. Gleichzeitig wird es außerdem Mystery-Boxen geben, die als Überraschung gelten und ab einem Preis von 29,99 US-Dollar verkauft werden. Ein Besuch der Kiwi-Ears-Webseite lohnt sich also definitiv.

Nun ein Blick auf die interessantesten Angebote:

Kiwi Ears Aventus

Bei dem Kiwi Ears Aventus handelt es sich um einen per Bluetooth 5.4 gekoppelten Kopfhörer, der vom Hersteller primär für DJs und Gamer entwickelt wurde. Alternativ zur kabellosen Anbindung kann der Aventus auch mittels mitgeliefertem Kabel direkt angeschlossen werden. Um einen ausgewogenen Sound kümmert sich der dynamische 40-mm-Treiber, der bis auf 102 dB kommt. Unterstützt wird auch die aktive Geräuschreduzierung (ANC), wobei der Anwender das Feature ein- und ausschalten kann. Der Frequenzbereich des Kiwi Ears Aventus reicht von tiefen 20 Hz bis hohe 40 kHz.

Der 1.000 mAh starke Akku reicht für eine Spieldauer bis 82 Stunden ohne ANC und bis zu 45 Stunden inklusive ANC. Dank Fast Charging reichen zehn Minuten aus, damit der Aventus-Kopfhörer für weitere vier Stunden einsatzbereit ist. Im Kopfhörer ist für das ANC-Feature ein Array von fünf Mikrofonen integriert. So können Umgebungsgeräusche um bis zu 35 dB gemindert werden. Um den Aventus gut verstauen zu können, lässt er sich einfach einklappen. Auch lassen sich die Ohrmuscheln drehen.

Der reguläre Preis für den Kiwi Ears Aventus beläuft sich auf 89,99 US-Dollar und ist zum Black Friday 2025 um 55 % reduziert, sodass der Preis nun bei 40,49 US-Dollar liegt.

Kiwi Ears Ardor

Für audiophile Anwender ist dagegen der Ardor-Kopfhörer von Kiwi Ears gedacht. Die eingebauten Dual-Dynamic-Treiber erzielen starke Bässe, klare Mitten- und detailreiche Höhentöne, bei einem gleichzeitig großen Bühnenbild. Auch dieser Wireless-Kopfhörer unterstützt Bluetooth 5.4 und auch die ANC-Technologie bis 35 dB. Der eingebaute Akku fasst 1.100 mAh und diese Menge reicht für bis zu 72 Stunden mit aktiviertem ANC und sogar bis zu 140 Stunden, wenn ANC nicht verwendet wird. Zehn Minuten Fast-Charging reichen für eine Wiedergabe-Dauer von acht Stunden aus.

Wenn der Akku einmal leer sein sollte oder die direkte Verbindung bevorzugt wird, kann der Ardor-Kopfhörer auch mit dem beiliegenden Kabel angeschlossen werden, sodass der Anwender stets flexibel ist. Ausgestattet mit Ohraufsätzen aus veganem Leder, Faltfunktion ist der Kiwi Ears Ardor leicht, portabel und hochwertig.

Der eigentliche Preis für den Kiwi Ears Ardor in Höhe von 99,99 US-Dollar wird während des Black-Friday-Zeitraums um 50 % auf 49,99 Euro heruntergesetzt.

Kiwi Ears Ellipse

In einem Studio herrschen dagegen andere Voraussetzungen und diesem Segment sollten die Kopfhörer einen neutralen Klang aufweisen. Genau diesen Anforderungen wird der Ellipse-Kopfhörer von Kiwi Ears gerecht. Die großen 50 mm großen Premium-Treiber arbeiten dynamisch und erzeugen eine außergewöhnliche Klarheit, ordentliche Bässe und ein ausgewogenes Tonbild. Zusammen mit der halboffenen Bauweise wird dem Zuhörer ein besonderes Hi-Fi-Erlebnis mit einem breiträumlichen Bühnenbild ermöglicht. Der Frequenzbereich fällt mit 20 Hz bis 20 KHz ordentlich aus.

Um auch lange Sessions zu ermöglichen, hat Kiwi Ears den Ellipse-Kopfhörer mit besonders geringem Gewicht entworfen, sodass dieser auf gerade einmal 280 g kommt. Das 3,5 m lange und abnehmbare Kabel hat einen 3,5-mm-Klinke-Anschluss erhalten, doch auch ein 6,35-mm-Adapter liegt bei, um die breite Kompatibilität zu sichern.

Bereits der reguläre Preis ist mit 75,99 Euro bereits unschlagbar. Dennoch gibt Hersteller Kiwi Ears noch einen 25-%-Rabatt oben drauf. Der Preis rutscht damit auf 56,99 Euro, die für den Ellipse-Kopförer investiert müssen.

Kiwi Ears Division

Den Division-Kopfhörer gibt es von Kiwi Ears in den Farben Schwarz und Silber. Er ist für den Einsatz bei DJs oder auch für das Studio-Monitoring geeignet. Der leistungsstarke 40-mm-Treiber aus Composite Diaphragm erzeugt einen satten und knackigen Bass, ausbalancierten Mitten und klare Höhen für einen wirkungsvollen Gesamt-Sound für Band- und Live-Aufnahmen. Der Division-Kopfhröer von Kiwi Ears kombiniert klassischen Sound mit einem modernen Design und ist zudem ein Leichtgewicht.

Mit einer niedrigen Impedanz von gerade einmal 32 Ohm kommt der Division-Kopfhörer bei einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 KHz auf eine Empfindlichkeit von 98 dB. Das mitgelieferte Kabel bringt den 3,5-mm-Klinke-Stecker mit, doch auch ein Adapter auf 6,35 mm liegt Kiwi Ears natürlich bei.

Von den eigentlichen 49,99 US-Dollar erfährt der Preis dank des Rabattes in Höhe von 25 % einen Rutsch auf nunmehr 37,49 US-Dollar.

Kiwi Ears Atheia

Ein Highlight aus dem Hause Kiwi Ears ist zweifellos der Atheia-Kopfhörer, der zum großen Teil aus Walnuss-Holz besteht. Im Inneren setzt der Hersteller auf einen starken 50-mm-Dynamic-Treiber und auf einen planaren Magnet-Treiber mit 14,5-mm-Durchmesser. Das breite Frequenzspektrum von 20 Hz bis hoch zu 40 kHz liefert ein ausbalanciertes und neutrales Sound-Profil mit schnellen, knackigen Bässen, neutralen Mitten und kristallklaren Höhen. Und das auch bei sehr hohen Lautstärken und einer Empfindlichkeit von 102 dB.

Der audiophile Atheia-Kopfhörer stellt mit einem Widerstand von lediglich 32 Ohm keine große Herausforderung an das Abspielgerät und kann flexibel am Smartphone und auch an Hi-Fi-Anlagen verwendet werden. Kiwi Ears hat beim Atheia-Kopfhörer großen Wert auf die Ergonomie gelegt. Die ohrenumschließenden Ohreinsätze aus veganem Leder sorgen für ordentlichen Komfort.

Mit 349 US-Dollar kostet der Atheia-Kopfhörer weit mehr als die anderen Kopfhörer bisher. Doch dank der Preissenkung um 20 % können immerhin knapp 70 Euro eingespart werden, sodass der Preis nun bei 279,19 Euro liegt.

Kiwi Ears Attiva

Mit den Attiva-Ohrhörern als OWS (Open Wearable Stereo) hat Kiwi Ears auch attraktive Ohrhörer im Portfolio, bei denen es sich nicht um klassische In-Ears handelt. Stattdessen werden die Attiva an das Ohr gehängt und die Ohröhrer ragen dann in den Ohrkanal hinein. Auf diese Weise ermöglicht Kiwi Ears dem Träger sowohl den Genuss der Musik als auch die Geräusche der Umwelt. Dank dem 1511-PU-Composite-Diaphragm mit Titanium-Mantel und dem Frequenz-Bereich von 20 Hz bis 20 kHz ermöglichen die Attiva einen preisgünstigen Hi-Fi-Sound.

Dabei stehen drei Sound-Modi zu Verfügung: Transparent, Musik und Gaming. Mittels Bluetooth 5.4 wird der Sound mit niedriger Latenz und hoher Qualität aus vom Smartphone oder Tablet übertragen. Gleichzeitig wurden die Attiva mit IPX5 zertifiziert, sodass sie gegen Schweiß bei sportlichen Aktivitäten und bei regnerischem Wetter entsprechend geschützt sind. Die 60 mAh starken Akkus in den Attiva-Hörern werden in der mitgelieferten Charging-Case (500 mAh) aufgeladen und halten 35 Stunden am Stück durch. Etwas über eine Stunde wird benötigt, bis die Akkus wieder voll aufgeladen sind.

Der bereits niedrige Preis der Attiva wird von 19,99 US-Dollar um satte 65 % auf 7 US-Dollar kräftig herabgesetzt.

Kiwi Ears Spark

Einen ähnlichen Weg schlagen die Spark-OWS von Kiwi Ears ein, sie sind jedoch vornehmlich für sportliche Aktivitäten, wie etwa im Fitnessstudio oder beim Joggen in der Natur, gedacht. Im Gegensatz zu den Attiva kann mit den Spark-Ohrhörern auch während der Sport-Aktivität telefoniert werden. Für eine gute Gesprächsqualität sorgt das eingebaute ENC-Feature (Environment Noise Cancellation). Der Sound wird kabellos über Bluetooth 5.2 an die Spark-Ohrhörer übertragen und ermöglicht einen ausbalancierten Sound mit satten Bässen.

Während jeder der beiden Spark-Ohrhörer einen 60-mAh-Akku integriert hat, kommt das Charging-Case auf 1.000 mAh. Bei einer Lautstärke von 70 % sollen die Spark bis etwa sieben Stunden durchhalten, die Telefonie wird mit fünf Stunden angegeben. Sowohl die Spark als auch das Charging-Case sind in weniger als 1,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Kiwi Ears gewährt auf die Spark-Ohrhörer einen kräftigen Rabatt von 65 %. Anstatt für 99,99 US-Dollar wechseln die Spark zum Black Friday nun für 35 US-Dollar den Besitzer.

Kiwi Ears x Crinacle: Singolo

In Kooperation mit dem bekannten Audio-Reviewer Crinacle hat Kiwi Ears die Singolo-Ohrhörer als IEMs (In-Ear Monitors) kreiert, die es in den Farben Schwarz und Blau gibt. Der proprietäre 11-mm-Dynamic-Treiber aus Crystal-Polymer-Diaphragm unterstützt das Kiwi-Acoustic-Resonance-System (kurz: KARS). Ein innovativer Band-Pass-Filter reguliert die Luftzirkulation für eine außergewöhnlich gute Bass-Qualität. Mit dem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz wird von den Singolo-IEMs ein gutes Spektrum abgedeckt und sorgen für natürlichen Sound auf kleinstem Raum.

Angeschlossen werden die Singolo-IEMs an ein 1,2 m langes Kabel und 2-Pin-Konnektoren. Die Empfindlichkeit ist mit 108 dB sehr ausgeprägt.

Kiwi Ears gibt auf die Singolo-IEMs mit 60 % einen starken Rabatt. Der Standard-Preis in Höhe von 31,60 US-Dollar wird somit auf gerade einmal 11,06 US-Dollar herabgesetzt.

