TP-Link erweitert sein Smart-Home-Sortiment um den Tapo P410M, einen intelligenten Wi-Fi-Stecker für den Außenbereich mit Matter-Unterstützung. Der Adapter ermöglicht die drahtlose Steuerung von Geräten wie Gartenbeleuchtung, Pumpen oder anderen Elektrogeräten und soll dank robuster Bauweise und umfangreicher Schutzfunktionen auch für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert sein.

Das Gehäuse des Tapo P410M erfüllt laut Datenblatt die Schutzklasse IP54 und ist damit gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser geschützt. Der Adapter soll indes auch bei Temperaturen zwischen -20 und +50 °C zuverlässig funktionieren können. Hochwertige Materialien wie vernickelte Phosphorbronze-Kontakte sollen für gute Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit sorgen.

Die integrierte Nulldurchgangserkennung kann elektrische Belastungen beim Schalten reduzieren, die Lebensdauer der Relais verlängern und angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen schützen. Zusätzlich verfügt der Adapter über Überhitzungs- und Überlastschutz sowie eine Kindersicherung. Die Steuerung erfolgt über eine verschlüsselte WLAN-Verbindung.

Mit Unterstützung des Matter-Standards lässt sich der Tapo P410M in verschiedene Smart-Home-Systeme integrieren, darunter Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und SmartThings. Eine zusätzliche Bridge ist nicht erforderlich. Die Einrichtung erfolgt wahlweise über Bluetooth oder per Matter-Code direkt über eine kompatible App.

Nach der Einrichtung lassen sich angeschlossene Geräte über die Tapo-App, Sprachsteuerung oder automatisierte Abläufe steuern. Zeitpläne, Timer und ein Abwesenheitsmodus sollen flexible Nutzungsszenarien ermöglichen, etwa das automatische Einschalten von Gartenlichtern bei Sonnenuntergang oder das Abschalten von Pumpen in der Nacht.

Eine integrierte Energieüberwachung misst dabei den Stromverbrauch in Echtzeit und erkennt die Richtung des Energieflusses. Damit eignet sich der Tapo P410M auch für den Einsatz mit Balkonkraftwerken, um Einspeisung und Eigenverbrauch zu überwachen und automatisch zu optimieren. Nutzer können beispielsweise Geräte aktivieren, sobald überschüssiger Solarstrom verfügbar ist.

Der TP-Link Tapo P410M ist ab sofort zu einem Preis von 24,90 Euro erhältlich und kann im Tapo Store, bei Amazon oder im Fachhandel erworben werden.