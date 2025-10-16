Werbung

Sharkoon erweitert sein Zubehörsortiment mit den neuen SKILLER SGP35 Mouse Mats. Funktionalität und Design treffen auf eine breite Auswahl verschiedener Muster und Farben. Die Oberflächen der neuen Mouse Mats sind wasserabweisend und wollen präzise Mausbewegungen gewährleisten, während eine rutschfeste Kautschuk-Unterseite gleichzeitig für stabilen Halt sorgen soll. Durch ihre schlichten Designs sollen sich die Mousepads nahtlos in minimalistische Setups einfügen können.

Die SKILLER SGP35-Serie ist in mehreren Größen erhältlich, die auf unterschiedliche Anwendungsbereiche abgestimmt sind. Das Modell SGP35 D1 misst 280 x 195 mm bei einer Dicke von 3 mm und will sich besonders für den mobilen Einsatz eignen, etwa in Kombination mit Laptops. Die Varianten SGP35 D2 und D3 bieten mit 355 x 255 mm mehr Bewegungsfreiheit und sind vielseitig in verschiedenen Arbeits- und Gaming-Setups einsetzbar. Wer besonders viel Platz bevorzugt, greift zu den Modellen SGP35 D4, D5 oder D6, die mit 900 x 400 mm fast die gesamte Schreibtischfläche abdecken und auch bei ausladenden Mausbewegungen sicheren Halt versprechen.

Die Oberfläche der SKILLER SGP35 Mouse Mats soll laut Sharkoon speziell für ausbalancierte Gleiteigenschaften entwickelt worden sein, sodass sowohl optische als auch Lasermäuse präzise darauf reagieren können.

Die neuen Mouse Mats sind in mehreren Designs und Größen ab sofort erhältlich. Das Modell D1 in Größe M kostet 5,99 Euro, die Varianten D2 und D3 in Größe L sind für 7,99 Euro erhältlich, während die großformatigen Versionen D4, D5 und D6 in Größe XXL zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 17,99 Euro angeboten werden.